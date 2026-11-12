W Queensland w Australii w 2026 roku 276 szkół oferowało przedmioty drama dla starszych klas lub drama praktyczna — o 42 mniej niż w 2019 roku, gdy takie przedmioty były dostępne w 318 placówkach. Poinformował o tym ABC News Australia, powołując się na dane Queensland Curriculum and Assessment Authority.

Spadek liczby uczniów

Prezes organizacji Drama Queensland Scott Andrews, który uczy w prywatnej szkole w Brisbane, nazwał sytuację kryzysem rekrutacji na przedmioty teatralne. Według niego od wprowadzenia ATAR w 2019 roku liczba uczniów wybierających dramę w Queensland zmniejszyła się o niemal 40%.

Andrews wiąże tę tendencję z mechanizmem skalowania wyników między przedmiotami. Stwierdził, że uczniowie rezygnują z dramy, dążąc do uzyskania wyższego ATAR, a szkoły mogą zniechęcać ich do wyboru dyscyplin o niższych wskaźnikach skalowania. Twierdził, że w 2025 roku uczniowie, którzy zdobyli 100 punktów z dramy, po takim skalowaniu tracili około 15 punktów.

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Apele o przegląd systemu

John Saunders, przewodniczący National Advocates for Arts Education, również stwierdził, że koncentracja szkół na wysokich wynikach ATAR zawęża uczniom wybór przedmiotów. Według niego Queensland powinno zorganizować olimpiadę kulturalną przed igrzyskami olimpijskimi, a Queensland Performing Arts Centre nie może znaleźć wykwalifikowanych pracowników do ról technicznych i produkcyjnych.

Saunders powiedział, że organizacja od ponad siedmiu lat zabiega o przegląd ATAR, zasad skalowania wyników oraz programu nauczania dramy. Queensland Curriculum and Assessment Authority zaznaczyło, że szkoły samodzielnie określają ofertę przedmiotów dla starszych klas, uwzględniając zapotrzebowanie uczniów, dostępność nauczycieli i zasoby.

Queensland Tertiary Admissions Centre wyjaśniło, że skalowanie między przedmiotami ma zapewniać sprawiedliwe porównanie kandydatów z różnymi kombinacjami dyscyplin podczas rekrutacji do instytucji szkolnictwa wyższego. Centrum wezwało również uczniów, by wybierali przedmioty zgodnie z własnymi mocnymi stronami, zainteresowaniami i planami na przyszłość, a nie wyłącznie dla uzyskania określonego rankingu ATAR.

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