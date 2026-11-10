W australijskim stanie Queensland minister zdrowia Tim Nicholls oświadczył, że obecnie nie ma terminu publikacji planu rozwoju kadr medycznych. W sierpniu mówił, że dokument jest dopracowywany i zostanie przedstawiony nieco później w tym roku, informuje ABC News.

Plan jest nadal dopracowywany

Odpowiadając na pytania w Rockhampton, Nicholls oświadczył, że rząd chce odpowiednio przygotować plan, a nie wyznaczać termin tylko dla nagłówków. Jak powiedział, po zakończeniu tych prac władze przedstawią dokument, któremu ludzie będą mogli zaufać i który ma zapewnić potrzebną liczbę specjalistów w regionach, gdzie są oni potrzebni.

Rok temu analiza potrzeb kadrowych wykazała, że do 2032 roku Queensland będzie potrzebował 6 tys. nowych lekarzy i 46 tys. pracowników ochrony zdrowia. Po tej analizie miał zostać przygotowany plan określający, w jaki sposób stan będzie pozyskiwał tych specjalistów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Nierówności między regionami

Badanie wykazało również różnice w dostępności pracowników ochrony zdrowia między obszarami regionalnymi a miejskimi. W niektórych pokrewnych specjalnościach medycznych niedobory kadrowe w regionach sięgały 50%, podczas gdy 72% wzrostu zatrudnienia następowało głównie na obszarach miejskich.

Prezes AMA Queensland, profesor nadzwyczajna Erica Gannon, oświadczyła, że kompleksowy plan jest potrzebny, aby przezwyciężyć niedobory kadrowe, przede wszystkim w regionalnych i odległych częściach stanu. Jej zdaniem zapotrzebowanie na usługi medyczne będzie rosło z powodu wzrostu i starzenia się populacji, a także stosowania bardziej złożonych i często kosztownych technologii medycznych. Analiza wykazała również, że jedna piąta zarejestrowanych pracowników ochrony zdrowia w Queensland osiągnęła już lub zbliża się do wieku emerytalnego.

Lider opozycji Steven Miles wezwał do pilnej publikacji planu. Jednocześnie minister edukacji zawodowej Ros Bates ogłosiła rozszerzenie rządowego bezpłatnego programu kształcenia pielęgniarek: w TAFE udostępniono kolejne 2 tys. miejsc.

Czytaj nas na