W stanie Queensland na wschodzie Australii wydano kilka ostrzeżeń powodziowych w związku z ulewnymi deszczami i prognozą niebezpiecznych burz. Mieszkańców Central Highlands wezwano do przygotowania się z powodu podnoszącego się poziomu wody w zlewni zapory Theresa Creek. Poinformowała o tym ABC News Australia.

Ostrzeżenie dla Central Highlands

Dla mieszkańców Central Highlands wydano ostrzeżenie poziomu Watch and Act. Mieszkańców Clermont i okolicznych terenów wezwano do przygotowania się na powódź. Wcześniej tego dnia obowiązywało tam ostrzeżenie najwyższego poziomu Emergency Warning, jednak później je obniżono.

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W południowo-wschodniej części stanu poziom wody w rzece Mary w pobliżu Tiaro, na północ od Gympie, nadal rośnie. Według stacji pomiarowych rzeka po kilku dniach intensywnych opadów szybko przekroczyła umiarkowany poziom powodziowy i może osiągnąć wysoki poziom powodziowy.

Prognoza kolejnych burz

Australijskie Biuro Meteorologii ostrzegło, że system pogodowy nad śródlądowymi obszarami Queensland będzie przemieszczał się na wschód, a do poniedziałku przesunie się do południowo-wschodniej części stanu, przynosząc kolejne intensywne opady. Starszy synoptyk Felim Hanniffy oświadczył, że poniedziałek będzie prawdopodobnie dniem najwyższego ryzyka dla południowo-wschodniej części Queensland: możliwe są duży grad, niszczycielskie porywy wiatru i intensywne opady.

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