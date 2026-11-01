We wtorek w australijskim stanie Queensland prognozowane są rozległe burze, które w niektórych rejonach mogą być silne. Zagrożone są Darling Downs, Gold Coast, Brisbane i Sunshine Coast, informuje ABC News Australia.

Ryzyko gradu i podtopień

Według Australijskiego Biura Meteorologii, po przeważnie pogodnym poniedziałku w ciągu dnia w południowo-wschodniej części stanu możliwe są burze z dużym gradem, niszczycielskimi porywami wiatru i silnymi ulewami. Intensywne opady mogą spowodować nagłe podtopienia, zwłaszcza biorąc pod uwagę znaczne deszcze, które wystąpiły w niektórych rejonach w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

Starszy meteorolog Steve Hadley zaznaczył, że listopad jest szczytem sezonu burzowego. Jak powiedział, w najbliższych dniach ryzyko burz utrzyma się w wielu częściach Queensland, a we wtorek nasili się na południowym wschodzie.

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Upał na północy stanu

Jednocześnie części półwyspu i regionu Zatoki Karpentaria zmagają się z silnym upałem. Biuro Meteorologii wydało ostrzeżenie przed silną falą upałów, w tym dla Kowanyama i Weipa; w niektórych miejscowościach jej poziom może być ekstremalny.

Maksymalna temperatura w regionie zatoki będzie utrzymywać się w ciągu tygodnia na poziomie około 40 stopni, a w czwartek może osiągnąć 40 stopni. W Mount Isa przez kolejne siedem dni codziennie prognozowana jest temperatura 40 stopni, a nocna temperatura może wzrosnąć do 23 stopni. W odległych zachodnich rejonach temperatura ma być o 8 stopni wyższa od średnich dla tej pory roku.

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