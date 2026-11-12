Władze australijskiego stanu Queensland szukają spadkobierców Augusta Thorsborna, który zmarł ponad sto lat temu, aby przejąć działkę o powierzchni około 10 metrów kwadratowych na potrzeby modernizacji terenu w pobliżu stacji Holmview. Poinformowało o tym ABC News Australia.

Wąska działka na połączenie drogowe

Departament Transportu i Głównych Dróg Queensland poszukuje osób, które mogą mieć interes w spadku po Thorsbornie lub prawo do ziemi w okolicy Beenleigh, na południe od Brisbane. Działka ma 16 metrów długości i 60 centymetrów szerokości.

13 października 2026 roku dyrektor departamentu wydał zawiadomienie o zamiarze przejęcia tej ziemi. W dokumencie wskazano, że działka jest potrzebna do celów związanych z infrastrukturą transportową. Pisemne sprzeciwy wobec jej przejęcia należy złożyć do 17 listopada 2026 roku.

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Modernizacja stacji Holmview

Ziemia ma zostać wykorzystana do modernizacji terenu stacji Holmview w ramach projektu Logan and Gold Coast Faster Rail. Zaktualizowany projekt przewiduje również modernizację lokalnych dróg oraz nowe połączenie drogowe między Spanns Road a Thorsborn Street.

Historyk i kolekcjoner butelek Des Cramp powiedział, że rodzina Thorsbornów przybyła ze Szwecji i osiedliła się w Beenleigh w latach 70. XIX wieku. August Thorsborn był znany z produkcji napojów bezalkoholowych Beenleigh Soda, posiadał także browar i zasiadał w radzie hrabstwa Beenleigh w 1888 roku.

Według Crampa Thorsborn miał 11 dzieci, z których dwoje zmarło w niemowlęctwie, a rodzina prowadziła fabrykę napojów do lat 30. XX wieku. Departament zaapelował do wszystkich, którzy uważają, że mają interes w spadku po Thorsbornie lub w tej ziemi, o kontakt z urzędem.

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