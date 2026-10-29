W Brisbane w Australii pracownik policji Queensland Muamer Nukic przyznał się do opublikowania dziewięciu obraźliwych i antysemickich komentarzy w serwisie społecznościowym Threads. 51-letni pracownik Protective Services Group otrzymał dziewięciomiesięczne zobowiązanie do właściwego zachowania oraz nakaz zapłaty 1000 dolarów, informuje ABC News Australia.

Sprawę rozpatrzył sąd w Brisbane

Nukic został aresztowany w styczniu i postawiono mu 41 zarzutów wykorzystania środka komunikacji do grożenia, nękania lub wyrządzenia zniewagi. Podczas posiedzenia Sądu Magistrackiego w Brisbane przyznał się do winy. Na rozprawie wspierały go żona i córka.

Sąd usłyszał, że komentarze zostały opublikowane pod istniejącymi wpisami w Threads między 18 lutego 2024 roku a 2 stycznia 2026 roku. Nukic wyrażał w nich poparcie dla przemocy i gwałtu, a także zostawił emoji „100” pod wpisem zawierającym antysemickie sformułowanie o Żydach.

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Stanowisko obrony

Sąd poinformowano, że u Nukica zdiagnozowano zespół stresu pourazowego po wydarzeniach, których był świadkiem jako dziecko podczas wojny w Bośni. Do Australii przybył w wieku 18 lat. Według adwokata ostatnie wydarzenia w Gazie były dla oskarżonego czynnikiem wyzwalającym.

Obrona przedstawiła również opinie o charakterze, w których Nukica określono jako produktywnego członka społeczności. W dokumentach wspomniano o jego odpowiedzialnych stanowiskach w bośniackim centrum islamskim i lokalnym klubie piłkarskim.

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