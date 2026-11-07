W australijskim stanie Queensland 27-letnia kobieta została oskarżona o oszustwo w sprawie dotyczącej rzekomego fikcyjnego przenoszenia odpowiedzialności za wykroczenia drogowe. Według policji kobieta zatrzymana w Woodridge, na południe od Brisbane, przez co najmniej cztery lata oferowała w mediach społecznościowych usługi kierowcom chcącym uniknąć zawieszenia prawa jazdy. Śledczy twierdzą, że na jej nazwisko przeniesiono 1266 wykroczeń drogowych, 1150 punktów karnych oraz grzywny o łącznej wartości ponad 600 tys. dolarów australijskich, informuje ABC News.

W Queenslandzie kierowcy grozi zawieszenie prawa jazdy po zgromadzeniu 12 punktów karnych. Przedstawiciel policji powiedział, że wielu kierowców, którzy rzekomo korzystali z takich usług, mogło uniknąć zakazu prowadzenia pojazdów i nadal jeździć po drogach. Kobieta przebywa w areszcie i ma stanąć przed Sądem Magistrackim w Brisbane pod koniec tego miesiąca.

Ogłoszenia w mediach społecznościowych

Dziennikarze ABC News znaleźli w mediach społecznościowych ogłoszenia oferujące rzekome „czyszczenie” punktów karnych. Autorzy wpisów oferowali za opłatą wskazanie innej osoby jako kierowcy odpowiedzialnego za wykroczenie zarejestrowane przez kamerę. Podczas rozmów telefonicznych rozmówcy dziennikarzy zapewniali, że taka operacja nie niesie ryzyka dla jej uczestników.

Prawniczka Kristie Bell zauważyła, że osoba, która świadomie podaje fałszywe dane, aby przenieść wykroczenie na inną osobę, ryzykuje popełnieniem przestępstwa. Według niej odpowiedzialność może grozić zarówno tym, którzy płacą za takie usługi, jak i tym, którzy je oferują.

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Wcześniejsze sprawy karne

W materiale wspomniano także sprawę Binga Zhanga, który w lutym 2024 roku został skazany na cztery miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu na 12 miesięcy oraz otrzymał sześciomiesięczny zakaz prowadzenia pojazdów. Według ABC News przez sześć lat 19 razy płacił innemu mężczyźnie za podanie fałszywych danych kierowcy, a w trzech przypadkach posłużył się fikcyjną osobą. Do końca 2022 roku uniknął grzywien w wysokości 5798 dolarów australijskich oraz 55 punktów karnych.

Orzeczenie sądu w tej sprawie wskazywało, że organizator procederu ułatwiał podobne naruszenia z udziałem setek kierowców. W latach 2012–2022 złożono 1400 fałszywych wskazań kierowców, co pozwoliło uniknąć grzywien o wartości ponad 420 tys. dolarów australijskich.

Inny oskarżony, Nicholas John Unfourt, przyznał się do oszustwa, usiłowania utrudniania wymiaru sprawiedliwości oraz trzech przypadków uzyskania lub wykorzystania cudzych danych identyfikacyjnych. W czerwcu został skazany na trzy lata pozbawienia wolności. Według policji bezprawnie przeniósł 695 punktów karnych, w tym około 144 razy na trzech mężczyzn, którzy nie wiedzieli o procederze.

Ekspert ds. cyberbezpieczeństwa z Uniwersytetu Griffith, David Tuffley, powiedział, że systemy rządowe powinny wykrywać powtarzające się przenoszenie punktów karnych. Przedstawiciel rządu stanowego poinformował, że Departament Transportu i Głównych Dróg, Urząd Skarbowy Queenslandu oraz policja współpracują przy wykrywaniu, ocenie i reagowaniu na podejrzenia oszustwa.

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