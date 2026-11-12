W australijskim stanie Queensland zhakowano system rezerwacji Queensland Parks and Wildlife Service, w wyniku czego sprawcy wykradli dane osobowe jego użytkowników. Poinformowała o tym ABC News Australia.

Dane przechowywał zewnętrzny dostawca

Departament Środowiska, Turystyki, Nauki i Innowacji Queensland poinformował, że celem ataku był zewnętrzny dostawca usług Bookeasy. Firma obsługiwała zezwolenia na kemping i wjazd pojazdów za pośrednictwem Krajowego Systemu Rezerwacji Parków.

W systemie przechowywano adresy e-mail, adresy pocztowe i numery telefonów użytkowników. Departament zaznaczył, że obecnie nie uważa, aby dane finansowe klientów zostały naruszone, ponieważ płatności są przetwarzane przez odrębny system.

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Użytkowników ostrzeżono przed phishingiem

Urząd wezwał odwiedzających parki do zachowania ostrożności w związku z możliwymi próbami phishingu. W szczególności nie należy odpowiadać na nieoczekiwane e-maile, wiadomości ani połączenia od osób podających się za pracowników departamentu i proszących o potwierdzenie lub podanie danych osobowych.

Departament oświadczył, że przekaże dodatkowe informacje klientom dotkniętym wyciekiem, gdy tylko uzyska więcej danych o incydencie.

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