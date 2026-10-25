W Lagos w Nigerii matka i jej dziecko zginęli po tym, jak w pobliżu Freeman Market w rejonie Mile 2, w kierunku Apapy, przewróciły się dwie ciężarówki z kontenerami. Jak podaje Premium Times Nigeria, powołując się na gazetę Vanguard, zostali przygnieceni przez ciężarówki i kontenery.

Akcja ratunkowa

Zarząd Ruchu Drogowego Stanu Lagos, LASTMA, poinformował, że jego zespół ratunkowy ewakuował ciała ofiar i uprzątnął miejsce wypadku. Ruch skierowano na pobliski pas serwisowy.

Do usunięcia przewróconych ciężarówek i kontenerów zaangażowano dźwig oraz ciężki holownik. Podczas prac miejsca zdarzenia pilnowali policjanci. Ciała ofiar przewieziono do policyjnej kostnicy w rejonie Yaba.

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Przyczyna wypadku jest ustalana

Dyrektor generalny LASTMA Olalekan Bakare-Oki wezwał do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie przyczyn wypadku drogowego. Wśród możliwych czynników, które należy sprawdzić, wymienił usterkę techniczną, przeciążenie, niewłaściwe rozmieszczenie ładunku lub zaniedbanie kierowcy.

Bakare-Oki wezwał również operatorów ciężarówek do monitorowania stanu technicznego pojazdów i właściwego zabezpieczania ładunków. Przyczyna tego wypadku nie została dotąd ustalona.

6 października na trasie Mile 2–Seme w pobliżu First Gate doszło do innego wypadku drogowego z udziałem dwóch ciężarówek, autobusu komercyjnego i dziewięciu motocykli. Cztery osoby — trzech mężczyzn i kobieta — odniosły ciężkie obrażenia oraz złamania rąk i nóg. Według wstępnych danych LASTMA jedna z ciężarówek mogła stracić panowanie nad pojazdem z powodu awarii hamulców, a kierowców przekazano policji w celu przeprowadzenia dochodzenia i ewentualnego pociągnięcia do odpowiedzialności.

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