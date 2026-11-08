W Lagos w Nigerii ciężarówka przewróciła się w pobliżu TREM w rejonie Gbagada, jadąc w kierunku Oshodi. W wypadku zginął starszy pasażer, który znajdował się w przedniej kabinie pojazdu.

Informuje o tym Premium Times Nigeria, powołując się na Zarząd Ruchu Drogowego Stanu Lagos (LASTMA). Według urzędu sześciokołowa ciężarówka Mercedes-Benz przewoziła różne towary, w tym zapieczętowane worki oraz nowe markowe krzesła na wydarzenia.

Opona pękła podczas jazdy

W LASTMA oświadczono, że przednia opona ciężarówki pękła, gdy pojazd poruszał się z dużą prędkością. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem, po czym ciężarówka przewróciła się. Pasażer został wyrzucony z kabiny, uderzył głową w ostry przedmiot i zginął na miejscu.

Na miejsce przybyli członkowie nocnej grupy ratunkowej LASTMA, którzy zabezpieczyli teren i przenieśli ciało z drogi do karetki Stanowej Służby Medycyny Ratunkowej Lagos. W operacji uczestniczyli również funkcjonariusze komisariatu policji Pedro oraz Stanowej Służby Pożarniczo-Ratowniczej Lagos.

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Ładunek trzeba było przeładować

Zarząd zaznaczył, że przewróconej ciężarówki nie można było od razu usunąć z powodu dużej ilości ładunku. Najpierw towary przeładowano do innego pojazdu, po czym ciężarówkę odholowano.

Dyrektor generalny LASTMA Olalekan Bakare-Oki nazwał śmierć pasażera możliwą do uniknięcia i zaapelował do operatorów ciężkich pojazdów o przestrzeganie ograniczeń prędkości oraz regularne sprawdzanie stanu technicznego pojazdów. Jak stwierdził, przekraczanie prędkości utrudnia kontrolowanie pojazdu w przypadku usterki mechanicznej.

W kwietniu 2026 roku LASTMA podało, że od stycznia do marca w wypadkach drogowych w stanie Lagos zginęło 69 osób, a kolejnych 246 odniosło obrażenia. W tym okresie odnotowano również ponad 900 naruszeń przepisów ruchu drogowego z udziałem ciężarówek i innych pojazdów ciężarowych.

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