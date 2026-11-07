W Lagos w Nigerii policja zatrzymała zastępcę nadinspektora policji Omotayo Olajide po tym, jak kula z jego broni zabiła jedną dziewczynę i raniła drugą podczas operacji w rejonie Ajegunle. Poinformował o tym Premium Times Nigeria.

Starcie w rejonie Nosamu

Do incydentu doszło 5 listopada między 21:30 a 22:00 w rejonie Nosamu. Policjanci przybyli tam po zgłoszeniu starcia między grupami Nosamu Boys i Alayabiagba Boys. Według policji uczestnicy konfliktu spierali się o pobieranie opłat i byli uzbrojeni w maczety oraz inne niebezpieczne przedmioty.

Rzeczniczka policji stanu Lagos Abimbola Adebisi oświadczyła, że Olajide oddał strzał z broni podczas operacji i trafił dwie dziewczyny. Obie poszkodowane przewieziono do Ajeromi General Hospital. Jedna z nich, Omole Taiwo, została później przeniesiona do szpitala klinicznego Uniwersytetu Stanu Lagos w Ikeji, gdzie zmarła. Druga dziewczyna jest w stabilnym stanie i otrzymuje pomoc medyczną.

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Śledztwo w sprawie

Policja rozbroiła i zatrzymała Olajide, a sprawę przekazano do stanowego Departamentu Dochodzeń Kryminalnych. Komisarz policji Tijani Fatai odwiedził rodzinę zmarłej, złożył kondolencje i zapewnił o dokładnym śledztwie. Oświadczył również, że żaden funkcjonariusz uznany za winnego nie będzie chroniony.

Funkcjonariusze nie wyjaśnili, w jakich okolicznościach padł strzał ani czy policjant strzelał celowo. W lutym podczas innej operacji policyjnej w rejonie Alagbado w Lagos dwóch przechodniów zginęło od ran postrzałowych. Policja potwierdziła wówczas aresztowanie funkcjonariuszy zaangażowanych w operację oraz wszczęcie śledztwa.

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