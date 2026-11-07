W Lagos w Nigerii budynki mieszkalne i komercyjne odprowadzają ścieki, w tym wodę z toalet, bezpośrednio do otwartych kanałów odwadniających przeznaczonych do odprowadzania wody deszczowej. Ustaliło to śledztwo Premium Times Nigeria, którego dziennikarze przez kilka tygodni odwiedzali dzielnice na wyspie Lagos.

Redakcja udokumentowała rury, którymi ścieki trafiały do publicznych kanałów na ulicach Braymo-Igbo, Oba, Alli, Massey, Kakawa, Okepopo, Isale-Gangan i Adeniji-Adele, a także w pobliżu placu Tinubu. Mieszkańcy i handlowcy powiedzieli dziennikarzom, że nieprzyjemny zapach i zanieczyszczona woda w otwartych odpływach stały się częścią ich codziennego życia.

Kanały pod zabudową

Na niektórych odcinkach ulic Braymo-Igbo, Oba i przyległych części kanałów odwadniających przebiegają pod budynkami, co utrudnia ich kontrolę i utrzymanie. Mieszkańcy przypuszczali, że niektórzy właściciele nieruchomości rozbudowali obiekty nad liniami odwadniającymi i wykorzystują ukryte odcinki do odprowadzania ścieków. Jednocześnie dziennikarze nie zdołali niezależnie ustalić, co dokładnie odprowadzano do kanałów pod tymi budynkami, lecz niżej z biegiem kanałów odnotowali ciemną wodę o ostrym zapachu.

Praktyki opisane przez redakcję są sprzeczne z ustawodawstwem środowiskowym stanu Lagos. Ustawa o zarządzaniu środowiskiem i jego ochronie z 2017 roku zakazuje budowy na liniach odwadniających, a także zrzucania nieoczyszczonych odpadów do środowiska, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez obowiązujące przepisy lub ustawodawstwo federalne. Przepisy budowlane wymagają również zapewnienia systemów odprowadzania ścieków — kanalizacji, szamb z właściwym oczyszczaniem, oczyszczalni ścieków lub dołów kloacznych.

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Problem utrzymuje się mimo kontroli

Biuro Gospodarki Ściekowej Stanu Lagos poinformowało redakcję, że kanały burzowe powinny odprowadzać wyłącznie wodę deszczową, a nie nieoczyszczone ścieki ani odpady fekalne. Urząd przekazał, że kontroluje obiekty, śledzi trasy odprowadzania wody, bada próbki wody i reaguje na skargi. W razie naruszeń może nakazać usunięcie problemu, odłączyć nielegalne rury, zapieczętować lokale, nakładać grzywny lub kierować sprawy do sądu.

Według biura w ciągu ostatnich dwóch lat wydało ono setki nakazów i zapieczętowało dziesiątki obiektów mieszkalnych i komercyjnych, w tym na wyspie Lagos. Jednocześnie urząd wskazał na gęstą zabudowę, małe działki, przestarzałą infrastrukturę i wysoki poziom wód gruntowych, które utrudniają instalację lub modernizację systemów odprowadzania wody w starszych budynkach.

Według rządowego raportu stanu o rozliczalności wobec obywateli, w 2024 roku Biuro Usług Drenażowych i Zasobów Wodnych wydało około 45,53 mld nair na budowę, oczyszczanie i odbudowę infrastruktury odwadniającej. Wydatki te dotyczyły przede wszystkim odprowadzania wody i walki z podtopieniami; nie należy ich utożsamiać z finansowaniem oczyszczania ścieków, za które odpowiada odrębny urząd.

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