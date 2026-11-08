Na międzynarodowym lotnisku im. Murtali Muhammeda w Lagos w Nigerii zatrzymano 34-letnią obywatelkę Ugandy, Faridę Nansubugę. Nigeryjska Agencja ds. Zwalczania Narkotyków (NDLEA) oświadczyła, że skonfiskowano u niej 87 pakunków kokainy o łącznej wadze 1,15 kg. Poinformował o tym Premium Times Nigeria.

Zatrzymanie przed wylotem

Według agencji kobietę zatrzymano 3 listopada w terminalu 2, gdy przygotowywała się do wejścia na pokład samolotu lecącego do Ugandy. Funkcjonariusze prowadzili wspólną kontrolę pasażerów wraz z pracownikami ochrony lotniczej i podejrzewali, że pasażerka coś ukryła.

NDLEA twierdzi, że narkotyki były przymocowane w okolicy miednicy i ukryte pod dwiema warstwami bielizny. Po osobistej kontroli kobietę zaprowadzono do osobnego pomieszczenia, gdzie, według oświadczenia agencji, znaleziono 87 pakunków.

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Wersja zatrzymanej

Podczas przesłuchania Nansubuga, według informacji NDLEA, powiedziała, że 29 października przyjechała do Nigerii wraz z członkami swojego kościoła na spotkanie modlitewne w Synagogue Church of All Nations w dzielnicy Ikotun-Egbe w Lagos.

Według agencji pozostali członkowie grupy wrócili do Ugandy po spotkaniu, a ona została, aby odebrać kokainę dla osoby o imieniu Joy, która mieszka w Ugandzie. NDLEA twierdzi, powołując się na jej zeznania, że Joy skontaktowała ją z osobą w Nigerii. Osoba ta miała rzekomo zorganizować przejazd do hotelu w dniu wylotu, przekazać narkotyki i doradzić jej ukrycie ich pod ubraniem. Zatrzymana miała również powiedzieć, że nie uzgodniła dokładnej kwoty wynagrodzenia, lecz oczekiwała co najmniej 1 tys. dolarów po dostarczeniu ładunku.

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