W Lahaurze w Pakistanie mężczyzna o imieniu Arshad został aresztowany pod zarzutem zabicia żony nożem i zranienia pięciorga ich dzieci. Jak podaje Dawn, policja wszczęła przeciwko niemu postępowanie pod zarzutem zabójstwa.

Atak po kłótni

Według przedstawiciela policji incydent miał miejsce w rejonie Hakim Chowk, który podlega komisariatowi Nishter Colony. Kilka dni wcześniej małżonkowie pokłócili się o sprawę domową. Po kłótni kobieta wraz z pięciorgiem dzieci pojechała do rodziców męża.

W niedzielę Arshad przyszedł do domu rodziców żony, aby zabrać ją i dzieci, jednak odmówiła powrotu. Według policji mężczyzna zaatakował wtedy żonę nożem. Dzieci odniosły obrażenia, gdy próbowały chronić matkę.

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Kobieta zmarła w szpitalu

Na miejsce przybyli policjanci oraz pracownicy służby Rescue 1122. Ranną kobietę i dzieci przewieziono do szpitala, gdzie później zmarła wskutek odniesionych obrażeń. Stan jednego dziecka, według źródła, oceniano jako ciężki.

Oddzielny incydent w mieście

Również w niedzielę w rejonie Shahdara Town w Lahaurze podczas rzekomego starcia z policją zginął inny podejrzany, również o imieniu Arshad. Policja oświadczyła, że zginął od ognia swoich wspólników, którzy, według jej wersji, próbowali uwolnić zatrzymanego. Funkcjonariusze poinformowali także o zranieniu konstabla Farooqa oraz ucieczce napastników.

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