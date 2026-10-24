Zastępca komisarza okręgu Lahaur w Pakistanie oficjalnie zezwolił na obchody Basantu od 12 do 14 marca 2027 roku. Puszczanie latawców będzie dozwolone wyłącznie w wyznaczone dni, pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa i poza ustanowionymi strefami zakazu, podaje Dawn.

Odpowiednie zarządzenie sformalizowało decyzję ogłoszoną w sierpniu przez premierkę prowincji Pendżab Maryam Nawaz. Dokument przewiduje stosowanie wyłącznie materiałów dozwolonych przez przepisy Pendżabu dotyczące puszczania latawców z 2025 roku.

Rejestracja i sprzedaż materiałów

Dozwolone materiały można wytwarzać od 5 września 2026 roku do 14 marca 2027 roku, ale wyłącznie po cyfrowej rejestracji. Handel, w tym kupno, transport i przechowywanie takich materiałów, jest dozwolony od 1 lutego do 14 marca 2027 roku. Sprzedaż ludności będzie trwała od 10 lutego do 14 marca i będzie prowadzona wyłącznie przez zarejestrowanych sprzedawców.

Producenci, handlowcy i sprzedawcy muszą zarejestrować się za pośrednictwem rządowej aplikacji eBiz, wywieszać ważne certyfikaty rejestracyjne w zatwierdzonych lokalach oraz prowadzić ewidencję zapasów, sprzedaży i przemieszczania towarów. Muszą oni udostępniać te rejestry na żądanie upoważnionych urzędników administracji okręgowej.

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Zarządzenie określa także maksymalne wymiary latawców. Nić musi być bawełniana i spełniać wymagania techniczne dotyczące liczby włókien, grubości i powłoki. Do jej obróbki można używać wyłącznie skrobi, mąki ryżowej i proszku szklanego o specyfikacji 350 mesh.

Zakazane materiały i obszary

Zakazane jest wytwarzanie, sprzedaż, transport, przechowywanie, posiadanie i używanie szpul, ostro obrabianych nici, drutu metalowego, nylonowych elementów dandi oraz innych nici z niebezpiecznymi powłokami. Motocykliści w Lahaurze muszą również przestrzegać wymogów bezpieczeństwa, w tym montować pręty ochronne.

Puszczanie latawców będzie zakazane na obszarach znajdujących się na trasach podejścia samolotów do lądowania i startu. Lista obejmuje Nadirabad, Gulshan Ali Colony, Nishat Colony, Bhatta Chowk, sektory R, S, P i Q DHA Lahore, a także Al-Faisal Town, Joraypul, Canal Bank Road w pobliżu Tajouri i Tajpura.

Basant w Lahaurze przywrócono wcześniej w 2026 roku po 18-letniej przerwie. Został zakazany w 2007 roku z powodu wzrostu liczby zgonów i ciężkich obrażeń spowodowanych ostrymi nićmi, w tym wśród motocyklistów i ich pasażerów, a także z powodu strzelaniny podczas święta.

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