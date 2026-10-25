W Lahaurze w Pakistanie w sobotę wystąpiły deszcz i grad, po których wskaźnik jakości powietrza w mieście wyniósł 133. Lahaur zajął 13. miejsce w światowym rankingu najbardziej zanieczyszczonych miast, informuje The Express Tribune.

Opady w dzielnicach Lahauru

Opady odnotowano w rejonach Gajumata, Nishtar, Chungi, Walton, Township i Harbanspura, a także w Gulbergu, DHA, Model Town oraz wzdłuż drogi Raiwind. Według służby meteorologicznej po opadach temperatura w stolicy prowincji Pendżab spadła: o godz. 19:00 minimalna temperatura wynosiła 18,5°C.

Wskaźniki zanieczyszczenia

Światowy ranking odnotowano około godz. 20:00 w sobotę. Wskaźnik AQI na poziomie 133 jest klasyfikowany jako niezdrowy dla wrażliwych grup ludności. Najwyższy wskaźnik odnotowano wówczas w Dakarze w Senegalu, gdzie AQI osiągnął 297. Następne były Kuching w Malezji z wynikiem 208 oraz Mumbaj w Indiach z indeksem 186.

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Oddzielna lokalna aktualizacja umieściła Lahaur na szóstym miejscu wśród najbardziej zanieczyszczonych miast Pakistanu, ze średnim AQI wynoszącym 172. Stacje monitoringu odnotowały 222 na GT Road, 211 na Ravi Road i 204 w Model Town.

Prognoza pogody

Pakistański Departament Meteorologiczny ostrzegł przed aktywnym systemem pogodowym nad Gujranwalą i przyległymi obszarami. Prognozował silny wiatr, burze i opady deszczu w Lahaurze, Sialkocie, Narowalu, Gujranwali, Sheikhupurze, Kasurze i sąsiednich rejonach. Jednocześnie w większości okręgów Pendżabu w nocy i w niedzielę oczekiwano przeważnie suchej pogody, natomiast w Murree, Galyat i przyległych rejonach — ochłodzenia i częściowego zachmurzenia.

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