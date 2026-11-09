W Lahaurze w Pakistanie indeks jakości powietrza (AQI) 9 listopada osiągnął niebezpieczny poziom: miasto znalazło się na czele światowego rankingu najbardziej zanieczyszczonych dużych miast. Według Dawn, w rankingu IQAir wskaźnik wyniósł 590, podczas gdy historyczne dane godzinowe platformy za ten sam okres wykazały AQI na poziomie 647.

Wyraźna przewaga w rankingu

W globalnym rankingu IQAir za okres od 09:00 do 10:00 9 listopada Lahaur wyprzedził Ułan Bator z AQI 177, Delhi ze wskaźnikiem 174, Kolkatę — 173 oraz Sarajewo — 170. Poziom zanieczyszczenia w pakistańskim mieście był ponad trzykrotnie wyższy niż w mieście zajmującym drugie miejsce w rankingu.

Najgorsze odczyty odnotowały również poszczególne stacje w Lahaurze. W Allama Iqbal Town AQI wyniósł 1033, w rejonie CERP Office — 864, a w Paragon przy Burki Road — 748. Wykresy godzinowe wskazują, że poziom zanieczyszczenia gwałtownie rośnie rano i późnym wieczorem.

Niebezpieczną jakość powietrza odnotowano także w innych miastach pakistańskiej prowincji Pendżab: w Raiwindzie AQI wyniósł 688, w Multanie — 655, a w Faisalabadzie — 600. W innej aktualizacji rankingu dla Pakistanu dla Lahauru podano wskaźnik 639.

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Prawdopodobne czynniki smogu

Rząd Pendżabu dzień wcześniej ostrzegał, że sytuację mogą pogorszyć dym z fajerwerków po Diwali w indyjskim Pendżabie, spalanie pozostałości roślinnych oraz wschodnie wiatry. W raporcie władz wskazano, że dym mógł dotrzeć do Lahauru i przyległych obszarów w ciągu pięciu do 13 godzin. Jednocześnie ustalenie udziału transgranicznego zanieczyszczenia wymaga oceny opartej na pomiarach.

Analiza satelitarna Hamari Hawa oparta na danych NASA VIIRS za okres od 1 do 29 października odnotowała w pakistańskim Pendżabie 13 241 wykryć ognia, wobec 3158 w indyjskim Pendżabie. Według analizy 92% wykryć w pakistańskim Pendżabie dotyczyło gruntów rolnych. Takie dane satelitarne wskazują na aktywność pożarową i nie są indywidualnie potwierdzonymi przypadkami spalania ścierniska.

Agencja Ochrony Środowiska Pendżabu poinformowała o 679 pożarach rolniczych w prowincji, z których 650 ugaszono. Aby przeciwdziałać spalaniu ścierniska, urząd zaangażował nocne zespoły, drony, ciągniki z cysternami pożarniczymi oraz zespoły szybkiego reagowania.

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