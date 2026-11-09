W Lahaurze w Pakistanie otwarto pierwszy VXR Festival — festiwal wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Jego debiutancki program zatytułowany Between the Prompts // V.1 zgromadził prace 70 artystów z Pakistanu, Hiszpanii, Francji, Kanady, USA i innych krajów, informuje Dawn.

Sztuka między algorytmami a obrazami

Otwarcie festiwalu odbyło się w Alliance Française de Lahore przy pełnej sali. Kuratorami projektu zostali dr Najamul Assar i Sara Rajper, a asystentką kuratorów była Zainab Aamir. Program bada przestrzeń między instrukcją a obrazem: sposób, w jaki artyści pracują z technologiami i algorytmami, które coraz bardziej wpływają na tworzenie treści wizualnych.

Podczas otwarcia zaprezentowano prace 16 autorów, w tym Amny Tariq, Anushi Khalid, Asmy Kazmi, Mansura Alego, Loli Zoido, Marie Lienhard i Sandrine Dumié. Odwiedzający poznawali immersyjne prace za pomocą zestawów słuchawkowych i ekranów, po czym odbyło się spotkanie z artystami.

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Program w Lahaurze i Islamabadzie

Współkuratorka Sara Rajper zaznaczyła, że dla wielu gości było to pierwsze doświadczenie używania zestawu słuchawkowego do oglądania sztuki, a nie gry czy prezentacji technologii. Założyciel festiwalu i współkurator dr Najam powiedział, że zespół dążył do przedstawienia tych prac w Pakistanie „na ich własnych warunkach”.

Po otwarciu w Lahaurze program będzie kontynuowany w przestrzeni R Space w Mariam Dawood School of Visual Arts and Design, a 12 listopada — w Beaconhouse National University. Od 13 do 15 listopada festiwal zorganizuje wydarzenia w Islamabadzie. VXR Festival jest inicjatywą zespołu Lahore Digital Arts Festival, który od 2019 roku wspiera sztukę cyfrową i technologie kreatywne w Pakistanie.

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