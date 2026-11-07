Pakistańska Narodowa Agencja ds. Dochodzeń w Sprawie Cyberprzestępczości zatrzymała 12 osób, w tym dwie kobiety, podczas nalotów na dwa nielegalne call centra w Lahaurze. Jak informuje Dawn, operacje przeprowadzono w piątek na podstawie otrzymanych informacji i nakazów przeszukania wydanych przez właściwy sąd.

Naloty w dwóch dzielnicach Lahauru

Przeszukania przeprowadzono w Solution Hub w Batapurze oraz Task Taker na osiedlu Punjab Housing Society. Podczas pierwszego nalotu zatrzymano jedną kobietę i sześciu mężczyzn, a podczas drugiego — jedną kobietę i czterech mężczyzn.

Agencja poinformowała o zajęciu 13 laptopów, dwóch komputerów stacjonarnych i 13 telefonów komórkowych. Wobec zatrzymanych zarejestrowano odrębne sprawy.

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Podejrzenia o oszustwa telefoniczne

Według wstępnych danych śledztwa call centra oszukiwały ludzi w Kanadzie, USA i innych krajach, oferując rzekome aktualizacje telefonów komórkowych, pakiety sieciowe oraz oferty dotyczące kart SIM. Agencja oświadczyła, że podejrzani podszywali się pod przedstawicieli znanych firm telekomunikacyjnych, aby uzyskać dane finansowe poszkodowanych.

Według agencji informacje te wykorzystywano do nielegalnych transakcji finansowych i oszustw związanych z kartami bankowymi.

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