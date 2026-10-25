W Lahore w Pakistanie Narodowa Agencja ds. Dochodzeń w sprawie Cyberprzestępczości (NCCIA) zatrzymała Umaira Wilayata pod zarzutem szantażowania nieletnich ich prywatnymi zdjęciami i nagraniami wideo. Według Dawn, zatrzymanie nastąpiło w pobliżu Pakistańskiej Mennicy w rejonie Shalimar Town.

Podejrzenie szantażu przez media społecznościowe

Zastępca dyrektora NCCIA dla strefy Lahore, Atif Ameer, poinformował, że u podejrzanego zabezpieczono dwa telefony komórkowe. Według śledczych mężczyzna kontaktował się z nieletnimi za pośrednictwem mediów społecznościowych, pozyskiwał ich prywatne materiały i wykorzystywał je do szantażu.

Śledczy twierdzą, że groził sprzedażą zdjęć i nagrań wideo na stronach pornograficznych, aby zdobyć pieniądze. Jak podała agencja, podczas wstępnej analizy danych na zabezpieczonych telefonach znaleziono korespondencję, która może wskazywać na szantaż i próby uzyskania korzyści finansowych.

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Dane kont na telefonie

NCCIA oświadczyła również, że na jednym z urządzeń w menedżerze haseł przechowywano dane kilku skrzynek poczty elektronicznej i kont w mediach społecznościowych. Przeciwko zatrzymanemu zarejestrowano sprawę zgodnie z PECA.

Osobno agencja poinformowała o zatrzymaniu kolejnego mężczyzny, podejrzanego o rozpowszechnianie w mediach społecznościowych fałszywych i obraźliwych treści przeciwko instytucjom państwowym i przedstawicielom władz. Funkcjonariusze oświadczyli, że podczas wstępnej kontroli jego telefonu znaleźli dowody przesyłania niedopuszczalnych materiałów przez WhatsApp.

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