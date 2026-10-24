W Lahore w Pakistanie policja poinformowała o zatrzymaniu mężczyzny podejrzanego o zaatakowanie młodej kobiety jadącej skuterem na Mozang Link Road. Jak podaje Dawn, do incydentu doszło późnym wieczorem w czwartek, a opublikowane nagranie z kamer monitoringu wywołało publiczne oburzenie.

Okoliczności ataku

Jak wynika z danych policji, na nagraniu widać, jak mężczyzna na motocyklu wyprzedza skuter poszkodowanej i zatrzymuje się przed nim. Następnie ciągnął kobietę za włosy i wielokrotnie wymierzał jej policzki. Atak miał miejsce w obecności innych osób, jednak żaden ze świadków nie interweniował, aby pomóc poszkodowanej.

Zgodnie ze wstępnymi danymi policji kobieta doznała obrażeń twarzy, w tym złamania kości nosowej. Funkcjonariusze poinformowali również, że podejrzany rzucił na ziemię jej torbę z laptopem wartym około 90 tys. rupii pakistańskich, przez co urządzenie uległo znacznemu uszkodzeniu.

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Zatrzymanie podejrzanego

Policja zidentyfikowała zatrzymanego jako Ghulama Mustafę. Według jej danych został on namierzony przy pomocy nagrań z dziesiątek kamer Punjab Safe Cities Authority oraz innych działań śledczych. Specjalna grupa działała pod kierownictwem superintendentki policji okręgu Civil Lines, Manizy Karamat.

Sprawę karną przeciwko mężczyźnie zarejestrowano na podstawie skargi złożonej przez ojca poszkodowanej. Policja poinformowała, że po zatrzymaniu został on objęty aresztem.

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