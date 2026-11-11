Jak podają lokalne media, w Wientianie, stolicy Laosu, funkcjonariusze zatrzymali 16 obywateli Japonii podejrzewanych o udział w oszustwach. Informuje o tym The Japan Times, powołując się na lokalne media.

Przeszukanie w Wientianie

Lokalne media poinformowały, że w ubiegłym tygodniu śledczy przeszukali wynajmowany dom w Wientianie. Według ich danych dom był uważany za bazę wykorzystywaną przez organizację przestępczą.

Podczas przeszukania funkcjonariusze skonfiskowali 55 telefonów komórkowych i cztery tablety. Ambasada Japonii w Laosie oświadczyła, że weryfikuje fakty dotyczące tej sprawy.

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Przemieszczanie się grup oszustów

W ostatnich latach grupy powiązane z oszustwami przenoszą działalność z Kambodży do państw sąsiednich. Dzieje się tak po zaostrzeniu działań władz Kambodży przeciwko takim grupom.

W tym roku w Laosie już zatrzymywano obywateli Japonii podczas serii nalotów pod zarzutem udziału w podobnych schematach.

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