W Las Vegas w USA w swoim domu znaleziono martwego 55-letniego adwokata Michaela Sanfta, który reprezentował Duane’a „Keefe D” Davisa w sprawie zabójstwa rapera Tupaca Shakura. Informuje o tym Jerusalem Post.

Policja nie uważa śmierci za podejrzaną

Sanfta znaleziono martwego w piątek. Policja w Las Vegas oświadczyła, że śmierć adwokata nie jest uznawana za podejrzaną, jednak przyczyna i okoliczności zgonu nie zostały jeszcze ustalone. Funkcjonariusze nie podali od razu innych szczegółów.

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Sprawa śmierci Tupaca Shakura

Śmierć Sanfta nastąpiła kilka tygodni po tym, jak jego klient został uznany za winnego zorganizowania zabójstwa Tupaca Shakura i skazany na karę pozbawienia wolności od 40 lat do dożywocia. Davis oświadczył, że zaskarży wyrok.

Shakur został zastrzelony w 1996 roku, gdy siedział na miejscu pasażera w SUV-ie prowadzonym przez szefa jego wytwórni płytowej, Mariona „Suge” Knighta. Davis został aresztowany w 2023 roku. Ławnicy uznali, że zorganizował zabójstwo, chcąc zemścić się za pobicie swojego siostrzeńca przez Shakura i osoby z otoczenia rapera w kasynie MGM Grand w Las Vegas 7 września 1996 roku.

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