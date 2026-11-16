Na Łotwie partie Zjednoczona Lista i Sojusz Narodowy uzgodniły współpracę przy tworzeniu nowego rządu. Poinformował o tym LSM English, powołując się na Łotewską Telewizję.

Minimalna większość w Saeimie

Premier Andris Kulbergs, któremu prezydent powierzył utworzenie nowego rządu, oświadczył, że obie siły polityczne uzgodniły współpracę. Łącznie mają 51 miejsc w łotewskiej Saeimie, co zapewnia minimalną większość parlamentarną.

Trwają negocjacje dotyczące planowanej pracy rządu i warunków współpracy. Strony muszą przygotować dokumenty o współpracy do podpisania.

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Kandydaci do rządu

Lider partii „Łotwa na pierwszym miejscu” Ainars Šlesers, którego frakcja parlamentarna liczy 17 deputowanych, wcześniej również obiecał poprzeć taki rząd.

Sojuszowi Narodowemu zaproponowano w poniedziałek zgłoszenie kandydatów na trzy stanowiska ministerialne w obszarach spraw wewnętrznych, zabezpieczenia społecznego i kultury. Kulbergs poprosił również ministra obrony Raivisa Melnisa o zachowanie stanowiska w kolejnym rządzie. Premier oświadczył, że decydujące przy wyborze kandydatów będą ich profesjonalizm i zgodność z obowiązkami służbowymi.

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