Na Łotwie liczba międzynarodowych paczek napływających z zagranicy spadła w trzecim kwartale 2026 roku do 3,8 mln sztuk. To o 27,2% mniej niż w drugim kwartale, kiedy odnotowano 5,2 mln takich przesyłek, informuje LSM English.

Cło na tanie przesyłki

Łotewska Komisja Regulacji Usług Publicznych uważa wprowadzenie nowego cła za jeden z możliwych czynników spadku liczby paczek. Od 1 lipca towary o niskiej wartości z państw trzecich objęte są stałą opłatą celną w wysokości 3 euro za sztukę towaru, nieoficjalnie nazywaną w materiale „podatkiem Temu”.

UE zniosła wcześniejsze zwolnienie z cła dla przesyłek o wartości do 150 euro. Nowa opłata dotyczy towarów kupowanych poza UE, w tym w Chinach, USA, Wielkiej Brytanii, Norwegii i Szwajcarii. Dyrektor departamentu komunikacji elektronicznej i usług pocztowych komisji Ivars Tauniņš zaznaczył, że dodatkowe koszty niewielkich zakupów w zagranicznych sklepach internetowych mogą zmieniać nawyki konsumentów i obniżać popyt na takie dostawy.

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Dostawy krajowe rosną

Jednocześnie wolumen paczek wewnątrz Łotwy wzrósł o 17,3% — z 3,9 mln w drugim kwartale do 4,6 mln w trzecim. Liczba międzynarodowych przesyłek z Łotwy osiągnęła 2,3 mln, co oznacza wzrost o 5,5% w ujęciu kwartalnym.

Łącznie 43% wszystkich paczek wysłano w granicach kraju, a 57% stanowiły przesyłki międzynarodowe. Największy udział w dostawach krajowych, 44%, zapewniła Omniva, podczas gdy DPD Latvija obsłużyła 25% paczek z zagranicy. Odbiorcy otrzymali przez paczkomaty 5,3 mln paczek, czyli 62% ogólnej liczby. W kraju działa 1918 paczkomatów sześciu operatorów — o 25 więcej niż w poprzednim kwartale.

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