Na Łotwie skład nowej koalicji rządzącej może stać się jasny do soboty, a kandydaci na stanowiska ministerialne mogą zostać wskazani w tym tygodniu lub najpóźniej w poniedziałek. Poinformował o tym przewodniczący Saeimy Edvards Smiltēns z partii Zjednoczona Lista, podaje Baltic News Network.

Negocjacje w sprawie składu rządu

Według Smiltēnsa kandydat na premiera Andris Kulbergs musi określić skład koalicji już w tym tygodniu. Negocjacje trwają, także zdalnie: poprzedniego dnia uczestnicy odbyli kolejną rozmowę telefoniczną późnym wieczorem.

Smiltēns odrzucił zarzuty dotyczące powolnego formowania rządu, zaznaczając, że od nominacji Kulbergsa minął około tydzień. Podkreślił również, że proces ten należy łączyć z obowiązkami urzędującego premiera, w tym z reprezentowaniem interesów Łotwy na spotkaniach międzynarodowych.

Kulbergs wcześniej wyraził nadzieję, że porozumienia dotyczące partnerów koalicyjnych i modelu współpracy zostaną osiągnięte w tym tygodniu. Jednocześnie zaznaczył, że przed oficjalnym ogłoszeniem partie muszą uzgodnić wszystkie kwestie i przygotować dokumenty do podpisania.

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Dialog z Sojuszem Narodowym

Zjednoczona Lista prowadzi najaktywniejsze negocjacje z Sojuszem Narodowym. Podczas drugiej rundy rozmów Kulbergs odbył najdłuższe spotkanie z przedstawicielami tej siły politycznej i pozytywnie ocenił ich przygotowanie. Liderka Sojuszu Narodowego Ilze Indriksone oświadczyła, że obie siły mają wspólną długoterminową wizję.

Łotewska Telewizja informowała, że w tamtym momencie Zjednoczona Lista aktywnie rozmawiała tylko z Sojuszem Narodowym, podczas gdy Nowa Jedność i Postępowi nie otrzymali zaproszeń do kolejnej rundy konsultacji. Strony omawiają również mechanizmy, które nie pozwoliłyby na przegłosowanie Sojuszu Narodowego w zasadniczych kwestiach przy poparciu opozycji.

Praca Saeimy

Smiltēns chce, aby w przyszłym tygodniu Saeima rozpoczęła pracę na pełnych obrotach. W tym celu należy utworzyć komisje parlamentarne i wybrać ich kierownictwo. Proponuje on skoordynowanie tego procesu z formowaniem rządu, aby przewodniczący komisji nie musieli wkrótce opuszczać swoich stanowisk z powodu powołania na ministrów.

Według przewodniczącego Zjednoczona Lista powinna otrzymać przewodnictwo w Komisji Budżetowej. Za możliwy priorytet uznał także Komisję Spraw Gospodarczych i podkreślił znaczenie kwestii obronnych. Nadal nie ma ostatecznego porozumienia w sprawie podziału stanowisk kierowniczych w komisjach.

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