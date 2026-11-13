Na Łotwie Rada Transportu Publicznego w piątek poparła średnio 10-procentową podwyżkę taryf na regionalnych trasach autobusowych i kolejowych w 2027 roku. Zmiany mają wejść w życie nie później niż 15 lutego 2027 roku, informuje LSM English.

Nowe ceny na wybranych trasach

Według łotewskiej Administracji Transportu Drogowego bilet kolejowy na trasie Ryga–Koknese zdrożeje z 4,6 do 5,1 euro, Ryga–Pļaviņas z 5,2 do 5,8 euro, a Ryga–Krustpils z 5,7 do 6,3 euro. Przejazd trasą Ryga–Dyneburg wzrośnie z 8,9 do 9,8 euro, a do Indry — z 11,7 do 12,9 euro.

Na regionalnych liniach autobusowych cenę biletu z Rygi do Saldus planuje się podnieść z 6,2 do 7 euro, do Skrundy z 7,6 do 8,5 euro, a do Lipawy z 10,6 do 11,9 euro. Minimalna opłata za przejazd w Rydze ma wzrosnąć z 1,5 do 1,7 euro, w innych miastach z 1,2 do 1,3 euro, a na pozostałych przystankach z 0,9 do 1 euro.

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Oczekiwane wpływy

Szef departamentu transportu publicznego Administracji Transportu Drogowego Tomas Beikulis oświadczył, że podwyżka taryf może zapewnić około 3,2 mln euro dodatkowych rocznych wpływów ze sprzedaży biletów, pod warunkiem że sieć regionalnych tras pozostanie niezmieniona.

W budżecie państwa Łotwy na 2027 rok przewidziano 93,78 mln euro na finansowanie regionalnego transportu publicznego. Ministerstwo Transportu kraju wyliczyło, że w przypadku niedoboru środków i braku dodatkowego finansowania budżetowego może pojawić się potrzeba zamknięcia około 794 tras autobusowych, a liczba podróży pasażerów zmniejszy się o ponad 3 mln rocznie. Obecny „bilet bagażowy” planuje się również przemianować na „bilet na bagaż lub zwierzę”.

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