Na Łotwie desygnowany na premiera Andris Kulbergs, reprezentujący Zjednoczoną Listę, przedstawił skład nowego rządu i jego priorytety. Do koalicji mają wejść Zjednoczona Lista i Sojusz Narodowy, które łącznie mają 51 mandatów w Saeimie. Jak informuje Baltic News Network, polityk zaproponował również powołanie bezpartyjnych ekspertów na szereg kluczowych stanowisk.

Bezpartyjni kandydaci

Główny ekonomista Citadele Bank Kārlis Purgailis został zgłoszony na stanowisko ministra finansów. Ministerstwem zdrowia może pokierować członek zarządu Amber Beverage Group Normunds Staņēvičs, który wcześniej kierował Ryskim Wschodnim Klinicznym Szpitalem Uniwersyteckim.

Kandydatem na stanowisko szefa MSZ został ambasador Łotwy w Uzbekistanie Ģirts Jaunzems, który pracuje w służbie dyplomatycznej od 1999 roku. Minister obrony Raivis Melnis ma zachować stanowisko, podobnie jak minister spraw wewnętrznych Jānis Dombrava, minister kultury Nauris Puntulis oraz minister inteligentnej administracji i rozwoju regionalnego Edgars Tavars.

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Skład koalicji i priorytety

Z ramienia Zjednoczonej Listy do rządu zaproponowano również posła i rolnika Edgarsa Putrę na stanowisko ministra rolnictwa, prawnika Krišsa Lipšānsa na ministra transportu oraz posła i przedsiębiorcę Edgarsa Štelmahersa na ministra gospodarki. Stanowisko ministra edukacji i nauki może objąć Česlavs Batņa, a ministra sprawiedliwości — Viesturs Vitovskis. Ministerstwem dobrobytu ma pokierować liderka Sojuszu Narodowego Ilze Indriksone.

Kulbergs oświadczył, że na pierwszym etapie pracy rząd rozpocznie reorganizację Ministerstwa Klimatu i Energii. Do czasu jej zakończenia nadzór polityczny nad tym sektorem będzie sprawował premier. Wśród deklarowanych priorytetów nowego gabinetu są wzrost gospodarczy, zwiększenie efektywności administracji publicznej, wzmocnienie bezpieczeństwa oraz przyspieszenie podejmowania decyzji.

Ainārs Šlesers obiecał poprzeć rząd, jednak według danych publikacji nie wszyscy 17 posłów partii Łotwa na Pierwszym Miejscu są gotowi zagłosować za rządem.

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