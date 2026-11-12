Na Łotwie wykryto otwartą bazę z ponad 125 mln SMS-ów — LSM English

Na Łotwie badacze Cybernews poinformowali o publicznie dostępnej bazie danych operatora telekomunikacyjnego CSCTelecom, która zawierała ponad 125 milionów wiadomości SMS. Znajdowały się w niej dane banków Swedbank i SEB, służby ratunkowej 112, placówek medycznych, linii lotniczej airBaltic oraz dziesiątek firm handlowych i usługowych w krajach bałtyckich.

Jak informuje LSM English, baza obejmowała okres od października 2022 roku do września 2026 roku i była aktualizowana w czasie rzeczywistym. Według Cybernews mogło to umożliwiać osobom trzecim zobaczenie kodów uwierzytelniających, linków do resetowania haseł i prywatnych informacji, zanim wiadomość przeczytał odbiorca.

Jakie dane zawierała baza

Baza zawierała nazwy klientów CSCTelecom, numery telefonów odbiorców, pełną treść SMS-ów oraz techniczne metadane. Wśród wiadomości mogły znajdować się jednorazowe kody, tymczasowe hasła, wyniki badań medycznych, informacje o rezerwacjach, dane dotyczące dostaw z imionami i adresami, daty podróży oraz bankowe powiadomienia o operacjach.

Badacze Cybernews wykryli bazę pod koniec września w ClickHouse. Tylko we wrześniu serwis wysłał ponad trzy miliony SMS-ów, według ich danych. Oprócz Łotwy incydent potencjalnie dotyczy firm i użytkowników na Litwie i w Estonii.

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Reakcja banków i Cert.lv

Łotewski zespół reagowania na incydenty cybernetyczne Cert.lv zwrócił się do CSCTelecom z prośbą o przeprowadzenie pogłębionego dochodzenia w celu ustalenia okoliczności i oceny, czy istnieją potwierdzone oznaki możliwego wycieku z infrastruktury firmy. Informację przekazano również organom ścigania.

SEB oświadczył, że korzystał z usług CSCTelecom w ograniczonym zakresie — wyłącznie do wysyłania komunikatów marketingowych dotyczących funduszy emerytalnych. Bank zaznaczył, że incydent nie wpłynął na bezpieczeństwo jego systemów, wrażliwe dane klientów ani środki. Swedbank poinformował o własnym dochodzeniu, zawiesił korzystanie z usługi i wezwał klientów, aby nie przekazywali haseł, danych osobowych i kodów uwierzytelniających w odpowiedzi na podejrzane telefony, e-maile lub SMS-y.

airBaltic również sprawdza możliwy wpływ incydentu na klientów i wezwał do uważnego traktowania wiadomości wymagających pilnego przejścia pod link, potwierdzenia rezerwacji lub podania danych płatniczych albo danych konta.

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