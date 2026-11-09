Na Łotwie podczas jesiennych ferii szkolnych do Szpitala Dziecięcego trafiło 15 młodych ludzi będących pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych. To dwa razy więcej niż w analogicznym tygodniu ubiegłego roku, choć ogólna liczba takich przypadków w szpitalu stopniowo rośnie, informuje LSM English.

Wzrost liczby nowych pacjentów

Kierowniczka Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Dziecięcym Karina Beinerte zaznaczyła, że około połowa hospitalizowanych trafiła tam z powodu przedawkowania. Alkohol pozostaje najczęstszą przyczyną zatrucia, jednak młodzi ludzie coraz częściej łączą różne substancje, przez co trudniej przewidzieć ich wpływ na organizm.

Według niej większość dzieci przyjętych do szpitala podczas tegorocznego tygodnia ferii nie była wcześniej pacjentami tej placówki. W ubiegłym roku niemal wszyscy hospitalizowani w tym okresie, z wyjątkiem jednego dziecka, już wcześniej zgłaszali się do szpitala i regularnie używali substancji psychoaktywnych.

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Wypowiedzi organizacji pracujących z młodzieżą

Organizacje pracujące z dziećmi i młodzieżą informują, że przypadki używania alkoholu i narkotyków są odnotowywane w coraz młodszym wieku, w tym wśród uczniów szkół podstawowych. Szef stowarzyszenia Laiks jauniešiem, Gints Jankovskis, oświadczył, że w niektórych środowiskach młodzieżowych używanie narkotyków stało się modne, a osobom, które nie chcą tego robić, bywa trudno przeciwstawić się presji otoczenia.

Założyciel OPEN Creative Centre, Edijs Klaisis, twierdzi, że z problemem mierzą się dzieci z rodzin o różnym poziomie zamożności. Jak powiedział, najmłodsi sprzedawcy papierosów elektronicznych i narkotyków, których spotkał, mieli po osiem lat. Opowiedział również, że widział zamknięte grupy na Snapchacie i Telegramie, gdzie nastolatki, jak twierdzi, rywalizowały w używaniu amfetaminy.

Specjaliści i przedstawiciele organizacji pozarządowych podkreślają niedobór finansowania oraz nierówny dostęp do pomocy dla młodych ludzi z uzależnieniem. Beinerte zaznaczyła, że usługi leczenia i profilaktyki uzależnień nie są dostępne na całej Łotwie, a młodzi ludzie potrzebujący pomocy nie mogą czekać na nią miesiącami.

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