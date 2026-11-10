W polskim Krakowie po strzelaninie na Rynku Głównym w szpitalach pozostaje 14 z 15 rannych. Jedna pacjentka opuściła już placówkę medyczną, informuje RMF24, powołując się na rzecznika wojewody małopolskiego Maksymiliana Kosowskiego.

Jak przekazał, wszyscy hospitalizowani są w stabilnym stanie. Kobieta, która została wypisana, była leczona w Miejskim Szpitalu Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.

Stan rannych policjantów

Dwaj policjanci — Jakub Kulik i Artur Morański — odnieśli ciężkie obrażenia podczas strzelaniny z napastnikiem. Obaj zostali już wybudzeni ze śpiączki farmakologicznej, a leczenie, według rzecznika wojewody, przebiega w korzystnym kierunku.

Prezydent Polski Karol Nawrocki odwiedził rannych funkcjonariuszy. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki poinformował, że policjanci otrzymali z rąk prezydenta Krzyże Oficerskie Orderu Odrodzenia Polski.

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Wśród poszkodowanych byli woźnice

Czterech rannych to woźnice pracujący na krakowskim Rynku Głównym. Kobieta wypisana ze szpitala doznała rany szyi, przeszła operację usunięcia odłamków kuli i wróciła do domu.

Trzech innych rannych woźniców — dwie kobiety i mężczyzna — pozostaje w placówkach medycznych. Według Doroty Litwickiej, przewodniczącej Stowarzyszenia Krakowskich Woźniców, mężczyzna doznał dwóch postrzałów brzucha, przeszedł operację i jest w stanie śpiączki. Inna ciężko ranna woźnica doznała rany głowy oraz dwóch ran klatki piersiowej. Podczas ataku ucierpiały również cztery konie zaprzężone do powozów.

Według informacji portalu, w sobotę 24-letni napastnik wjechał samochodem na płytę Rynku Głównego i otworzył ogień z broni automatycznej do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a kolejnych 15 zostało rannych. Napastnik zmarł w szpitalu w poniedziałek rano.

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