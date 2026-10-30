W południowoafrykańskiej prowincji Limpopo policja uznała pięć lokali wyborczych za obiekty o średnim poziomie ryzyka przed wyborami lokalnymi zaplanowanymi na 4 listopada. Jednocześnie w regionie nie wykryto lokali wysokiego ryzyka, informuje TimesLIVE.

Środki bezpieczeństwa podczas wyborów

Prowincjonalny komisarz policji, generał porucznik Jan Petrus Scheepers, oświadczył, że środki bezpieczeństwa mają chronić wyborców, pracowników organów wyborczych oraz materiały wyborcze przed głosowaniem, w jego trakcie i po jego zakończeniu. Na briefingu w Polokwane poinformował, że rozmieszczenie sił będzie określane na podstawie ocen wywiadowczych i poziomu ryzyka.

Policja i inne struktury bezpieczeństwa koordynują działania za pośrednictwem Prowincjonalnej Wspólnej Struktury Operacyjno-Wywiadowczej. Plan przewiduje wzmożone patrole, zbieranie informacji wywiadowczych, ukierunkowane operacje organów ścigania oraz dochodzenia w sprawie przestępstw wyborczych. W działaniach uczestniczą także Południowoafrykańskie Narodowe Siły Obrony oraz Agencja Bezpieczeństwa Państwowego.

Funkcjonariusze będą chronić lokale wyborcze i materiały wyborcze oraz przeciwdziałać zastraszaniu, przemocy, wandalizmowi i nieuprawnionemu posiadaniu niebezpiecznej broni na terenie lokali wyborczych. Scheepers wezwał partie polityczne, kandydatów i ich zwolenników do przestrzegania kodeksu postępowania wyborczego oraz poszanowania odmiennych poglądów politycznych. Ostrzegł także przed rozpowszechnianiem w mediach społecznościowych fałszywych wiadomości, niezweryfikowanych informacji i podżegających przekazów, które, jak powiedział, mogą wywołać panikę, przemoc i podważyć zaufanie do procesu wyborczego.

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Przygotowania do głosowania

Południowoafrykańska Komisja Wyborcza poinformowała, że w Limpopo zarejestrowano 3 037 387 wyborców. W prowincji znajduje się pięć dystryktów, 22 gminy, 568 okręgów wyborczych gminnych i 3 315 rejonów wyborczych.

Prowincjonalny urzędnik wyborczy Itumeleng Seanego zaznaczył, że zrekrutowano i przeszkolono ponad 99% wymaganego personelu wyborczego. Wszystkie partie kart do głosowania zostały już dostarczone i przechodzą kontrolę jakości. Komisja zatwierdziła również 341 809 głosów specjalnych, których oddawanie zaplanowano na 2 i 3 listopada.

Południowoafrykańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydłuży godziny pracy stacjonarnych i mobilnych biur, aby wyborcy mogli odebrać dokumenty tożsamości lub uzyskać pomoc w przypadku ich utraty. Funkcjonariusze prowincjonalnej służby drogowej będą eskortować karty do głosowania i uczestniczyć w innych operacjach wyborczych.

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