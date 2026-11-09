Na Litwie i w Polsce trwają procesy dziesięciu osób, którym prokuratorzy zarzucają przygotowywanie i przeprowadzanie podpaleń przesyłek pocztowych w kilku krajach europejskich na rzecz GRU, rosyjskiego wywiadu wojskowego państwa-agresora, Federacji Rosyjskiej. Pięcioro oskarżonych stanęło przed sądem na Litwie, a kolejnych pięcioro — w Warszawie, informuje Politico Europe.

Wśród oskarżonych jest 63-letni obywatel Ukrainy Wasyl Kowacz, który od ponad 30 lat mieszka na Łotwie. Według litewskiego śledztwa był on zaangażowany w transport z Rygi do Wilna paczek z poduszkami masującymi przerobionymi tak, aby ukryć urządzenia zapalające. Kowacz zaprzecza, by wiedział o zawartości paczek, ich przeznaczeniu lub udziale rosyjskich służb specjalnych.

Pożary w Lipsku, Birmingham i pod Warszawą

Jedna z paczek zapaliła się 20 lipca 2024 roku na lotnisku w Lipsku przed załadunkiem na samolot cargo DHL, który miał lecieć do Londynu. Ogień objął kontener lotniczego transportu towarowego. Według publikacji pożar nie rozpoczął się na pokładzie, prawdopodobnie z powodu opóźnienia lotu. Opinia ekspercka przygotowana na zlecenie niemieckiego Federalnego Urzędu Policji Kryminalnej uznała celową przyczynę pożaru za prawdopodobną.

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Kolejna paczka zapaliła się dwa dni później w magazynie w Birmingham. Dwie inne przesyłki, według śledztwa, wysłano do Polski za pośrednictwem usługi DPD: jedna zapaliła się w ciężarówce pod Warszawą 21 lipca, a drugą polscy śledczy zabezpieczyli w nienaruszonym stanie.

Rekrutacja przez pośredników

Litewski Departament Bezpieczeństwa Państwowego w raporcie, z którym zapoznało się wydanie, uważa tę operację za przykład taktyki GRU polegającej na angażowaniu pośredników i wykonawców za pośrednictwem Telegramu. Według śledztwa członkowie siatki otrzymywali odrębne zadania i mogli nie znać pełnego obrazu operacji.

Według materiałów śledztwa jednym z prawdopodobnych organizatorów był były rosyjski dowódca okrętu podwodnego Andriej Baburow — ojciec chrzestny syna Kowacza. Jest on podejrzewany o koordynowanie transportu zmodyfikowanych poduszek masujących z Rosji poprzez kontakty w państwach bałtyckich. Baburow nie odpowiedział na prośbę o komentarz, a GRU nie udzieliło odpowiedzi na zapytanie przekazane przez biuro prasowe rosyjskich władz. Wszyscy dziesięciu oskarżeni twierdzą, że nie pracowali świadomie dla rosyjskiego wywiadu, i zaprzeczają zarzutom terroryzmu.

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