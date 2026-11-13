Na Litwie od stycznia oczekiwany jest wzrost regulowanej taryfy za energię elektryczną o około 20% — do 0,295 euro za kilowatogodzinę. Jednocześnie gospodarstwa domowe ogrzewające mieszkania gazem ziemnym mogą płacić miesięcznie nawet o 32 euro więcej. Informuje o tym Baltic News Network.

Koszty gazu wzrosną

Litewska Krajowa Rada Regulacji Energetyki prognozuje, że w pierwszej połowie przyszłego roku odbiorcy indywidualni będą płacić za gaz ziemny około 40% więcej. Dla osób używających gazu wyłącznie do gotowania rachunki wzrosną o około jedno euro, natomiast dla gospodarstw domowych z ogrzewaniem gazowym podwyżka będzie bardziej odczuwalna.

Za główną przyczynę wskazano wzrost cen na rynku międzynarodowym, gdzie koszt gazu od początku roku potroił się. Minister energetyki Litwy Lukas Savickas oświadczył, że otwarty rynek energii uzależnia kraj od wydarzeń poza jego granicami.

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Wsparcie państwa dla wrażliwych odbiorców

Państwowy dostawca energii Ignitis zakupił połowę potrzebnej krajowi ilości gazu ziemnego przed wzrostem cen. Według Savickasa, bez tego rachunki byłyby wyższe, a koszty ogrzewania dla odbiorców gazu są średnio o około 20 euro niższe.

Odbiorcy spełniający kryteria otrzymania pomocy będą płacić za energię elektryczną o cztery centy mniej za kilowatogodzinę. Rząd obiecał również rekompensaty dla gospodarstw domowych uprawnionych do wsparcia w opłacaniu ogrzewania. Nowe taryfy za energię elektryczną uwzględniają nie tylko cenę gazu, lecz także straty dostawców związane z wykorzystaniem generacji słonecznej.

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