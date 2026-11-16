Naukowcy z Uniwersytetu Iowa w Stanach Zjednoczonych ustalili, że aktywność mózgu u dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu może różnić się bardziej między poszczególnymi osobami niż u dorosłych bez autyzmu. Jednocześnie średnie wskaźniki aktywności różnych systemów mózgowych w obu grupach były podobne.

O wynikach badania informuje News-Medical. Pracami kierowali Dorit Kleiman i James Traer z Uniwersytetu Iowa. Przeanalizowali dane zebrane wcześniej na Uniwersytecie Indiany oraz w Kalifornijskim Instytucie Technologicznym.

Analiza reakcji podczas oglądania filmów

Uczestnikom badania — dorosłym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i bez nich — pokazywano filmy różnych gatunków: animacje, filmy akcji, komedie romantyczne i thrillery. Podczas oglądania naukowcy rejestrowali aktywność mózgu.

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Na podstawie tych danych zespół wytrenował model obliczeniowy, aby wyszukiwał związki między aktywnością mózgu a dźwiękowymi, wizualnymi i abstrakcyjnymi społecznymi cechami scen. Po treningu model potrafił dokładnie przewidywać aktywność w różnych systemach mózgowych.

Różnice na poziomie poszczególnych osób

Porównanie uśrednionych wyników dla grup nie wykazało istotnych różnic w przewidywanej przez model aktywności systemów mózgowych. Jednak zestawienie poszczególnych uczestników ze średnimi wskaźnikami ich własnej grupy pokazało, że osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu silniej odchylały się od średniej grupowej.

Większą zmienność zaobserwowano w niemal wszystkich ocenianych systemach mózgowych, jednak była ona najbardziej wyraźna w społecznym systemie mózgowym. Zdaniem badaczy wyniki wskazują na potrzebę bardziej szczegółowego badania indywidualnych reakcji mózgu, a także poszukiwania podgrup osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Zespół planuje ustalić, jak, gdzie i kiedy te różnice są powiązane z indywidualnymi cechami zachowania.

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