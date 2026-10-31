Libański sąd wojskowy postawił zarzuty 13 osobom w sprawie ciężarówki z materiałami wybuchowymi, która została zatrzymana na trasie między Bejrutem a wschodnią Doliną Bekaa. Dwóch oskarżonych zatrzymano podczas przejęcia ładunku, a kolejnych 11 pozostaje na wolności i postawiono im zarzuty zaocznie, informuje Asharq Al-Awsat, powołując się na państwową Narodową Agencję Informacyjną Libanu.

Zarzuty i przejęty ładunek

Sprawy przekazano Claude’owi Ghanemowi, sędziemu śledczemu sądu wojskowego. Według państwowej agencji zarzuty dotyczą przestępstw przeciwko bezpieczeństwu wewnętrznemu państwa, posiadania broni i materiałów wybuchowych oraz tworzenia nielegalnych stowarzyszeń w celu podważenia władzy państwowej.

Pięciu figurantów zidentyfikowano wyłącznie po pseudonimach, ponieważ ich prawdziwe nazwiska nie zostały jeszcze ustalone. Dwaj zatrzymani pozostają w areszcie.

Według przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości w ciężarówce znajdowało się 780 kilogramów materiałów wybuchowych. W szczególności ładunek zawierał po 250 kilogramów trotylu i plastycznego materiału wybuchowego C-4.

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Stanowisko Hezbollahu

Po przejęciu ładunku Hezbollah przyznał, że materiały wybuchowe należały do ugrupowania. Oświadczył, że miały zostać użyte przeciwko siłom izraelskim w południowym Libanie. Ugrupowanie podało również, że zwracało się do władz libańskich z żądaniem zwrotu ładunku i uwolnienia dwóch zatrzymanych.

Przejęcie materiałów wybuchowych wywołało ostrą debatę publiczną w Libanie. Jak zaznacza źródło, część uczestników dyskusji oskarżyła Hezbollah o przygotowywanie zabójstw wewnętrznych przeciwników w obliczu rosnącej presji na ugrupowanie w sprawie rozbrojenia.

W marcu rząd Libanu uznał działalność wojskową Hezbollahu za nielegalną po rozpoczęciu ostatniej wojny. Ugrupowanie odmówiło uznania tej decyzji.

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