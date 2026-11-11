Port lotniczy im. René Mouawada w Kleiacie na północy Libanu rozpocznie regularne loty komercyjne 14 grudnia. Poinformował o tym premier Nawaf Salam po naradzie dotyczącej przygotowań do uruchomienia lotniska, podaje The National.

Rezerwacje i loty testowe

Pasażerowie będą mogli rezerwować bilety na loty z lotniska już od niedzieli. Tego samego dnia władze mają opublikować wstępny rozkład lotów oraz listę tras, które będzie obsługiwać lotnisko.

Loty testowe zaplanowano na 22 listopada — w Dzień Niepodległości Libanu oraz w rocznicę zabójstwa René Mouawada. Były prezydent Libanu René Mouawad został zabity wkrótce po wyborze w 1989 roku. W ramach ponownego uruchomienia lotnisko nazwano jego imieniem.

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Odciążenie lotniska w Bejrucie

Lotnisko w Kleiacie, położone w pobliżu granicy z Syrią, przez dziesięciolecia było wykorzystywane głównie jako obiekt wojskowy, choć wielokrotnie proponowano otwarcie go dla lotnictwa cywilnego. Armia libańska dołączyła do prac rekonstrukcyjnych zgodnie z planem generalnym przygotowanym w ubiegłym roku.

Nawaf Salam oświadczył, że uruchomienie lotniska otworzy nowe możliwości dla rozwoju gospodarczego i turystycznego kraju. Oczekuje się, że w pierwszym roku działalności lotnisko będzie mogło obsłużyć około 114 tys. pasażerów i częściowo zmniejszy obciążenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Rafika Haririego w Bejrucie, który obecnie jest jedynym komercyjnym lotniskiem pasażerskim Libanu.

Również przyszłego lata tanie linie Fly Beirut planują rozpocząć loty w Libanie, dysponując flotą pięciu samolotów Airbus A320. W czerwcu szef Middle East Airlines, firmy będącej właścicielem przewoźnika, informował, że linia ma latać między innymi do Dubaju, Stambułu, Paryża, Kopenhagi, Berlina, Amsterdamu i Düsseldorfu.

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