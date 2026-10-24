W Libanie mieszkańcy i analitycy sceptycznie oceniają perspektywę zmiany polityki Izraela wobec ich kraju po izraelskich wyborach zaplanowanych na 27 października. Jak informuje Al Jazeera, rozmówcy redakcji nie wierzą, że zmiana izraelskiego kierownictwa doprowadzi do zakończenia okupacji części południowego Libanu lub do istotnej rewizji kursu.

Mieszkaniec Bejrutu i prawnik Fouad Debs oświadczył, że nie oczekuje znaczących zmian dla Libanu nawet w przypadku zmiany władzy w Izraelu. Jego zdaniem zmiany w polityce wewnętrznej mogą spowodować jedynie niewielkie kroki mające poprawić zewnętrzne postrzeganie izraelskiego społeczeństwa i polityki.

Brak zaufania do obietnic kandydatów

Karim Safieddine z Tahrir Institute for Middle East Policy zwrócił uwagę, że przed wyborami żaden z uczestników kampanii nie obiecuje wycofania wojsk ani nie nazywa sytuacji na południu Libanu kryzysem czy błędem. Uważa on, że ogólne podejście izraelskiego establishmentu politycznego do Libanu nie zależy od konkretnego rządu.

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Izrael i libańskie ugrupowanie Hezbollah prowadzą działania zbrojne o różnym natężeniu od października 2023 roku. W czerwcu Izrael i rząd Libanu podpisały, za pośrednictwem USA, porozumienie ramowe przewidujące stopniowe wycofanie izraelskich sił z Libanu. Hezbollah odrzucił bezpośrednie negocjacje. Pomimo porozumienia Izrael nadal okupuje znaczne części południowego Libanu oraz systematycznie burzy domy i infrastrukturę w dziesiątkach wsi, podaje Al Jazeera.

Rywale Netanjahu

Głównym przeciwnikiem premiera Benjamina Netanjahu w wyborach jest, według materiału, lider partii Yashar Gadi Eisenkot — były generał i szef Sztabu Generalnego izraelskiej armii. Eisenkot dowodził północnym frontem podczas wojny Izraela przeciwko Libanowi w 2006 roku. Jest również nazywany autorem doktryny Dahiji, która zakłada zadawanie nieproporcjonalnych szkód i zniszczeń.

Libański badacz i podcaster Elia Ayoub zaznaczył, że krytyka Netanjahu ze strony jego przeciwników dotyczy przede wszystkim polityki wewnętrznej i kwestii bezpieczeństwa, a nie humanitarnych czy dotyczących praw człowieka aspektów wojny. Safieddine opisał obecną sytuację jako przedłużający się stan „ani wojny, ani pokoju” i przypuszczał, że może on trwać długo.

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