W Libanie organy sądowe wydały komunikaty o poszukiwaniu żony zatrzymanego Hajthama Amhaza oraz właściciela ciężarówki, którą przewożono materiały wybuchowe w sprawie związanej z Hezbollahem. Oboje zostali wezwani na przesłuchanie do Dyrekcji Wywiadu Armii Libańskiej, jednak nie stawili się i, według źródła sądowego, ukrywają się, informuje Asharq Al-Awsat.

Nowe komunikaty o poszukiwaniu

Według źródła komunikaty wydał sędzia Claude Ghanem, komisarz rządowy przy Sądzie Wojskowym. Śledczy ustalają również inne osoby, które mogły być zaangażowane w transport ładunku materiałów wybuchowych.

Komunikaty o poszukiwaniu uzupełniły listę osób poszukiwanych w tej sprawie. Jednocześnie nakaz doprowadzenia na przesłuchanie dwóch działaczy Hezbollahu, znanych jako Sajed i Zulfiqar, nadal nie został wykonany.

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Przebieg śledztwa

Według publikacji Hezbollah odmawia przekazania poszukiwanych członków organizacji władzom libańskim i domaga się zwrotu ciężarówki oraz ładunku materiałów wybuchowych. Ugrupowanie oświadczyło również, że każdą próbę zatrzymania jego działacza lub członka uzna za „izraelską agresję”.

Wstępne śledztwo prowadzą równolegle wywiad Armii Libańskiej oraz Wydział Informacyjny Sił Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Sprawdzają dane z telefonów zatrzymanych Alego al-Kurdiego i Hajthama Amhaza, a także z telefonu żony Amhaza.

Uzyskane informacje są zestawiane z innymi materiałami sprawy, ze szczególnym uwzględnieniem treści komunikacji i kontaktów wykrytych podczas analizy. Źródło sądowe zaznaczyło, że obecnie nie ma ostatecznych wniosków ani decyzji dotyczących dalszych działań.

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