Ponad milion osób w Libanie żyje w warunkach ostrego braku bezpieczeństwa żywnościowego — ostrzegły ONZ i ministerstwo rolnictwa tego kraju. Niemal jedna czwarta ludności znajduje się na kryzysowym poziomie braku bezpieczeństwa żywnościowego lub w jeszcze gorszej sytuacji, informuje Asharq Al-Awsat.

Liczba osób w kryzysie może wzrosnąć

We wspólnym oświadczeniu Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, Światowy Program Żywnościowy oraz libańskie ministerstwo podały, że do połowy przyszłego roku liczba osób dotkniętych ostrym niedoborem żywności może wzrosnąć do 1,15 mln. Organizacje wezwały do pilnych działań mających złagodzić sytuację.

Zgodnie z definicją ONZ taki poziom braku bezpieczeństwa żywnościowego oznacza, że gospodarstwa domowe borykają się z niedożywieniem lub mogą zaspokoić jedynie minimalne potrzeby dzięki środkom nadzwyczajnym, w tym sprzedaży majątku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Najtrudniejsza sytuacja panuje na południu i w biednych regionach

Największe obawy budzi sytuacja na obszarach południowego Libanu dotkniętych konfliktem, a także w biednych regionach na północy i wschodzie kraju. ONZ wskazała na ograniczone możliwości zatrudnienia, wyczerpane oszczędności ludności, wysoki poziom zadłużenia oraz wydatki na żywność, paliwo i inne podstawowe towary, które obciążają budżety rodzinne.

Liban od 2023 roku doświadczył dwóch wojen z sąsiednim Izraelem, a jednocześnie próbuje przezwyciężyć kryzys gospodarczy, który rozpoczął się w 2019 roku. Władze kraju szacują koszt dwóch wojen między Izraelem a Hezbollahem na około 27 mld dolarów. Bejrut negocjuje również pomoc finansową z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, jednak nie wdrożył jeszcze reform wymaganych przez tę instytucję do wypłaty środków.

Czytaj nas na