Minister środowiska Libanu Tamara El-Zein oświadczyła, że od października 2023 roku do września 2026 roku kraj stracił 16 tys. hektarów lasów w wyniku działań wojennych. Jak podkreśliła, liczba ta ponad dziesięciokrotnie przewyższa typową roczną utratę pokrywy drzewnej, która wynosi około 1,5 tys. hektarów.

Jak informuje The National, El-Zein powiązała straty środowiskowe z izraelskimi operacjami w Libanie. Twierdzi ona, że lasy zostały wypalone amunicją fosforową lub amunicją konwencjonalną, a dodatkowe szkody spowodowało wyrywanie drzew z korzeniami oraz traktowanie niektórych obszarów południa kraju glifosatem.

Zagrożenie dla celów klimatycznych

Minister podkreśliła, że niszczenie lasów utrudnia Libanowi wypełnienie zobowiązań klimatycznych, ponieważ pokrywa leśna pochłania węgiel. Oświadczyła również, że obecność izraelskiej armii na części południa Libanu utrudnia monitorowanie i odbudowę zniszczonych obszarów.

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Liban jest stroną paryskiego porozumienia klimatycznego i planuje osiągnąć zerową emisję netto do 2050 roku. W ramach swojego wkładu ustalonego na poziomie krajowym państwo zamierza do 2035 roku ograniczyć emisje o co najmniej 22% oraz zapewnić jedną czwartą produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Brak środków na odbudowę

Według szacunków El-Zein krajowy plan adaptacji do zmian klimatu do 2035 roku wymaga 11 mld dolarów. Jednocześnie straty i szkody wynikające z konfliktu od 2023 roku oszacowała ona na ponad 20 mld dolarów. Minister uważa, że odbudowę można połączyć z rozwiązaniami odpornymi na zmiany klimatu, jednak wymaga to dodatkowych inwestycji.

Według danych ONZ pod koniec października w Libanie przesiedlonych pozostawało ponad 300 tys. osób. Konflikt spowodował również powstanie około 26 mln ton gruzu. Delegacja Libanu na konferencji klimatycznej COP31 w tureckiej Antalyi planuje podnieść kwestię przyspieszonego dostępu do finansowania klimatycznego dla państw dotkniętych wojną.

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