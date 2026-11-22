Rankiem 22 listopada na terenie bazy marynarki wojennej w Bengazi, wschodnim mieście portowym Libii, wybuchł magazyn amunicji. Po eksplozji w obiekcie wojskowym wybuchł pożar.

Na miejsce przybyły służby ratunkowe

Jak informuje Anadolu Agency, o incydencie poinformowała obrona cywilna Bengazi. Jej oświadczenie wyemitowała lokalna stacja telewizyjna Al-Masar TV. Służba przekazała, że po wybuchu do obiektu wojskowego skierowano zespoły reagowania kryzysowego, aby opanować pożar.

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Obrona cywilna Bengazi oświadczyła, że pracuje nad usunięciem skutków eksplozji w magazynie amunicji znajdującym się na terenie bazy marynarki wojennej. Służba nie podała innych okoliczności incydentu.

Mieszkańców wezwano, by nie gromadzili się w pobliżu

Obrona cywilna zaapelowała do mieszkańców, aby nie gromadzili się w pobliżu bazy, dopóki pożar nie zostanie całkowicie opanowany. Służba zapewniła również, że nie ma powodów do niepokoju. Władze nie podały dotąd, co spowodowało wybuch, czy były osoby poszkodowane ani jakie szkody poniosła baza marynarki wojennej.

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