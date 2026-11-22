W Londynie, w Wielkiej Brytanii, Bristol pokonał Harlequins 48:21 w inauguracyjnym meczu sezonu Premiership Women’s Rugby. Obrończyni Ellie Kildunne zdobyła dwa przyłożenia w debiucie w nowej drużynie przeciwko byłemu klubowi. Jak podaje The Guardian, zawodniczka wróciła na stadion Stoop pięć miesięcy po odejściu z Harlequins.

Dwa przyłożenia w debiucie

Harlequins otworzył wynik dzięki przyłożeniu Mai Meuller, jednak Bristol szybko odpowiedział przyłożeniem Reneeqi Bonner. Następnie punktowała Kildunne, która nie świętowała przyłożenia na boisku swojej byłej drużyny. Przed przerwą Bonner i Kildunne dołożyły po jeszcze jednym przyłożeniu, a Bristol prowadził 22:14.

Trzy niewykorzystane podwyższenia w wykonaniu łączniczki ataku Meriel Smith pozostawiały gospodyniom szansę na powrót do gry. Na początku drugiej połowy Bristol powiększył przewagę: Millie Hyett wykorzystała niski kop i przyłożyła piłkę w polu punktowym. Następnie punktowała Millie David, a Harlequins odpowiedział przyłożeniem Elli Cromack, która podwyższyła własne przyłożenie. Pod koniec meczu goście odskoczyli w wyniku i odnieśli wyjazdowe zwycięstwo z punktem bonusowym.

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Występ Kildunne

Główny trener Bristolu Scott Lawson przed meczem mówił, że przejście do klubu z zachodniej Anglii pomoże 27-letniej Kildunne zaprezentować najlepszą grę. W meczu była jedną z kluczowych zawodniczek w ataku: rywalki poświęcały jej zwiększoną uwagę, co tworzyło więcej przestrzeni dla skrzydłowych Bonner i David. Obie także zdobyły po dwa przyłożenia.

W październiku Kildunne pozostawała na ławce rezerwowych w dwóch ostatnich meczach reprezentacji Anglii w turnieju WXV. Główny trener zespołu John Mitchell chciał zobaczyć z jej strony większą stabilność. W drugiej kolejce Bristol podejmie Exeter, a Harlequins zagra w londyńskich derbach z Trailfinders.

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