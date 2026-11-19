W Londynie, w Wielkiej Brytanii, Chelsea pokonała francuski Paris Saint-Germain 1:0 w meczu kobiecej Ligi Mistrzyń. Decydującego gola pod koniec spotkania zdobyła Veerle Buurman, która po dośrodkowaniu z rzutu rożnego wepchnęła piłkę do bramki przy bliższym słupku.

Jak informuje The Guardian, zwycięstwo tymczasowo wyprowadziło londyński klub na pierwsze miejsce w tabeli fazy ligowej. W poprzedniej kolejce zespół Sonii Bompastor zremisował 0:0 ze szwedzkim Häcken i wypadł z pierwszej czwórki drużyn, które bezpośrednio awansują dalej.

Przewaga bez goli

Chelsea utrzymywała się przy piłce przez 64% czasu w pierwszej połowie, lecz nie zdołała od razu przełamać obrony paryżanek. Przed przerwą gospodynie oddały siedem strzałów wobec sześciu rywalek, choć stworzyły niewiele groźnych sytuacji. PSG zdołało ograniczyć aktywność Ellie Carpenter, która po kontuzji napastniczki Melvine Malard stała się jedną z głównych opcji Chelsea w ataku.

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W drugiej połowie pierwszy celny strzał gości oddała Merveille Kanjinga, ale bramkarka Chelsea Hannah Hampton poradziła sobie z uderzeniem przy bliższym słupku. W 60. minucie Bompastor wpuściła na boisko Erin Cuthbert, Maikę Hamano i Lucy Bronze.

Gol po rzucie rożnym

Pod koniec meczu Sjoeke Nüsken zastąpiła Aggie Beever-Jones i wkrótce zmusiła bramkarkę PSG Katarzynę Kiedrzynek do trudnej interwencji. Po przyznanym rzucie rożnym paryżanki nie zdołały wybić piłki po dośrodkowaniu Cuthbert, z czego skorzystała Buurman.

PSG przyjechało do Londynu bez kontuzjowanych kapitan Sakiny Karchaoui i napastniczki Romee Leuchter. Po porażce francuski klub pozostał na 10. miejscu w tabeli fazy ligowej i zbliżył się do granicy strefy play-off.

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