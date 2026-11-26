Tureckie Fenerbahçe pokonało doniecki Szachtar 1:0 w meczu piątej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Spotkanie odbyło się w Londynie, w Wielkiej Brytanii, na stadionie Stamford Bridge, a jedynego gola w drugiej połowie strzelił Vedat Muriqi, informuje Anadolu Agency.

Nieuznany gol i decydujący moment

W 18. minucie Muriqi posłał piłkę do bramki po strzale, który trafił w słupek. Jednak po analizie VAR gol został anulowany z powodu faulu kosowskiego napastnika na kapitanie Szachtara, Mykole Matwijence.

Pod koniec pierwszej połowy bramkarz Szachtara Dmytro Riznyk uratował swoją drużynę po strzale Oğuza Aydına w dolny róg. W 56. minucie Riznyk obronił strzał Masona Greenwooda, ale Muriqi dobił piłkę i otworzył wynik.

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Sytuacja w tabeli

W doliczonym czasie gry Fenerbahçe mogło podwyższyć prowadzenie, jednak Romelu Lukaku nie wykorzystał sytuacji sam na sam: Riznyk obronił jego strzał z bliskiej odległości w 92. minucie.

To zwycięstwo było pierwszą wyjazdową wygraną Fenerbahçe w głównym turnieju Ligi Mistrzów od 22 lat — od zwycięstwa nad Spartą Praga w listopadzie 2004 roku. Turecki klub awansował na 16. miejsce, mając osiem punktów po pięciu meczach. Szachtar z czterema punktami spadł na 26. pozycję.

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