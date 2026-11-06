Obywatel Grecji Ioannis Aidinidis stanął przed sądem w Londynie w Wielkiej Brytanii i nie przyznał się do śledzenia dziennikarza londyńskiej stacji Iran International. Jest oskarżony o prowadzenie obserwacji na rzecz zagranicznej służby wywiadowczej.

Zarzuty na podstawie ustawy o bezpieczeństwie narodowym

Jak podaje Cyprus Mail, 46-letni Aidinidis został oskarżony w maju na podstawie brytyjskiej ustawy o bezpieczeństwie narodowym. W chwili zatrzymania mieszkał w Monachium w Niemczech i urodził się w Gruzji.

Policja wcześniej oświadczyła, że działania Aidinidisa były prawdopodobnie prowadzone w interesie Iranu. Teheran wielokrotnie zaprzeczał udziałowi w atakach lub spiskach w Wielkiej Brytanii.

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Dwie podróże do Wielkiej Brytanii

Podczas pierwszej rozprawy prokuratorzy oświadczyli, że mężczyzna dwukrotnie przyjechał do Wielkiej Brytanii — w kwietniu i maju — aby śledzić dziennikarza Iran International. Stacja krytycznie relacjonuje działalność rządu Iranu.

Aidinidis pozostał w areszcie do rozpoczęcia procesu, który zaplanowano na maj przyszłego roku.

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