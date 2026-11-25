23 listopada w Londynie w Wielkiej Brytanii rozpoczęły się techniczne rozmowy dotyczące zaproponowanych przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) ram Net-Zero dla żeglugi. Grupa robocza ds. emisji gazów cieplarnianych będzie pracować do 27 listopada, a jej wnioski zostaną rozpatrzone na 85. sesji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego IMO, zaplanowanej na 30 listopada–3 grudnia, informuje Cyprus Mail.

Projekt ram łączy globalny standard paliwa morskiego z mechanizmem pobierania opłat od statków zależnie od ich emisji gazów cieplarnianych. Został zatwierdzony w formie projektu w kwietniu 2025 roku, jednak jego formalne przyjęcie odroczono w październiku tego samego roku z powodu braku porozumienia między rządami.

Paliwo i inwestycje

Armatorzy oczekują jasnych zasad, ponieważ przy zamawianiu nowych statków muszą wybierać paliwa i technologie dla jednostek, które mogą być eksploatowane przez 20–25 lat. Prezes Cypryjskiej Izby Żeglugowej Andreas Neophytou oświadczył, że projekt uzgodniony w kwietniu 2025 roku nie jest już realnym globalnym rozwiązaniem. Wezwał do stworzenia jednolitego, globalnego i pragmatycznego systemu regulacyjnego pod egidą IMO.

Według badania Lloyd’s Register w styczniu 2026 roku w portfelu zamówień znajdowały się 1942 statki zdolne do wykorzystywania paliw alternatywnych. Stanowiły one 47% światowego portfela zamówień pod względem tonażu. Jednocześnie infrastruktura pozostaje nierównomierna: bunkrowanie skroplonego gazu ziemnego było dostępne w 222 portach na świecie, metanolu — w 25, a komercyjne bunkrowanie amoniaku odbyło się tylko w jednym porcie w Korei Południowej.

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Różnią się także koszty paliwa. W październiku w Singapurze niskosiarkowe paliwo żeglugowe kosztowało średnio 22,78 dolara za gigadżul, mieszanka biopaliwa B24 — 27 dolarów, skroplony gaz ziemny — 28,48 dolara, a zrównoważony metanol — 48,47 dolara.

Ryzyko podwójnych opłat

Europejskie firmy żeglugowe już podlegają unijnemu systemowi handlu emisjami oraz zasadom FuelEU Maritime. 18 listopada dziewięć międzynarodowych organizacji żeglugowych, w tym BIMCO, Międzynarodowa Izba Żeglugowa, INTERTANKO i World Shipping Council, wezwało do ujednolicenia międzynarodowych zasad. Ostrzegły, że nakładanie się środków krajowych i regionalnych może prowadzić do wielokrotnych opłat za te same emisje.

Koalicja ekologiczna Clean Shipping Coalition przeciwnie, wezwała rządy, aby nie opóźniały przyjęcia ram. Oprócz emisji komitet IMO rozpatrzy poprawki do Konwencji o zarządzaniu wodami balastowymi, zmiany do konwencji MARPOL, dane dotyczące zużycia paliwa i intensywności emisji dwutlenku węgla przez statki, a także działania na rzecz ograniczenia odpadów plastikowych i podwodnego hałasu powodowanego przez żeglugę.

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