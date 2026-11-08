Podczas ogólnokrajowej ceremonii pamięci przy Cenotafie w centrum Londynu w Wielkiej Brytanii weteranów II wojny światowej było więcej niż byłych premierów kraju. W wydarzeniu uczestniczyło około tuzina weteranów i dziewięciu byłych szefów rządu. Prawdopodobnie mógł to być ostatni taki przypadek, informuje The Guardian.

Najstarszym z weteranów był Geoffrey Brereton, który służył w Królewskich Siłach Powietrznych. W 1940 roku zgłosił się ochotniczo do RAF w wieku 19 lat i podczas bitwy o Anglię pracował jako mechanik samolotów Hurricane.

Byli premierzy i rodzina królewska

Andy Burnham po raz pierwszy wziął udział w ceremonii wraz z ośmioma innymi byłymi premierami. Wśród obecnych byli 83-letni John Major, Keir Starmer i Liz Truss. Na balkonie nad Whitehall znajdowali się także żona Burnhama Marie-France van Heel, Victoria Starmer, mąż Truss Hugh O’Leary, mąż Theresy May Philip, Sarah, żona Gordona Browna, oraz Akshata Murty, żona Rishiego Sunaka.

Król Karol, ubrany w mundur marszałka polnego, złożył pierwszy wieniec. Towarzyszył mu jego syn William w czarnym mundurze wojskowym. Lider Reform UK Nigel Farage również po raz pierwszy złożył wieniec. Partia uzyskała prawo do udziału w ceremonii po tym, jak jej reprezentacja w parlamencie wzrosła do ośmiu deputowanych.

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Przemarsz weteranów

Na kilka minut przed rozpoczęciem ceremonii jeden z żołnierzy uczestniczących w paradzie na Whitehall został wyniesiony na noszach po omdleniu. Król Karol poprowadził dwuminutową ciszę. Po jej zakończeniu padł strzał armatni, a trębacze Królewskiej Piechoty Morskiej wykonali sygnał Last Post.

Po nabożeństwie około 10 tysięcy weteranów wzięło udział w przemarszu Whitehall, podczas którego reprezentowanych było ponad 300 organizacji wojskowych i cywilnych. Niektórzy uczestnicy pozdrawiali tłum i salutowali, a część starszych weteranów poruszała się na wózkach inwalidzkich lub skuterach elektrycznych. Najmłodszym uczestnikiem był ośmioletni Ronan Doncaster, który maszerował na cześć swojego ojca — gwardzisty 1. batalionu Gwardii Coldstream, który zmarł w kwietniu 2024 roku.

Nabożeństwa pamięci odbyły się również w Enniskillen w Irlandii Północnej oraz w Edynburgu i Glasgow w Szkocji. W Enniskillen obecni byli irlandzki taoiseach Micheál Martin i minister ds. Irlandii Północnej Chris Bryant.

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