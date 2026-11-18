W londyńskiej National Gallery w Wielkiej Brytanii prezentowanych jest wszystkich dziesięć zachowanych portretów flamandzkiego artysty Jana van Eycka. Poinformował o tym Der Spiegel.

Wystawa w Londynie

Publikacja opisuje tę ekspozycję jako rzadką okazję, aby zobaczyć razem wszystkie dziesięć zachowanych portretów mistrza. Der Spiegel nazywa van Eycka flamandzkim geniuszem. W nagłówku publikacji określono go jako wynalazcę „ja”.

Der Spiegel zaznacza również, że wystawa wywołała napięcie w kręgach ekspertów. Autorka nazwała londyński pokaz sensacją i zaproponowała, by uważnie przyjrzeć się oczom postaci na obrazach.

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Portret z 1433 roku

Jednym z dzieł na wystawie jest „Portret mężczyzny (autoportret?)”, datowany na 1433 rok. Znak zapytania w tytule przytoczonym przez publikację oznacza, że utożsamienie przedstawionej osoby z samym artystą podawane jest jako przypuszczenie.

Portret ten w podpisie pod opublikowanym przez Der Spiegel zdjęciem nazwano pierwszą twarzą londyńskiej wystawy.

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