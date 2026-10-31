Na Madagaskarze organy ścigania zlikwidowały 13 centrów oszustw internetowych, którymi w większości kierowali obywatele Chin. Według władz kraju naloty w sierpniu i wrześniu przeprowadzono z udziałem Departamentu Sprawiedliwości USA. Departament Sprawiedliwości USA uważa, że część operacji mogła zostać przeniesiona do Madagaskaru z Kambodży po nasileniu tam działań organów ścigania, informuje The Japan Times.

Kryptoaktywa i tysiące urządzeń

Ministerstwo Sprawiedliwości Madagaskaru oświadczyło, że 148 obywateli Chin ekstradowano do ChRL. Strona amerykańska poinformowała o zajęciu w ciągu jednego dnia kryptowalut o wartości około 52 mln dolarów, a także o analizie ponad 3200 urządzeń elektronicznych.

Według śledztwa centra zajmowały się oszustwami romantycznymi, oszustwami związanymi z kryptowalutami i inwestycjami. Citohaina Ralihivao, koordynator jednostki ds. cyberprzestępczości w ministerstwie komunikacji Madagaskaru, powiązał pojawienie się takich obiektów na wyspie z likwidacją kompleksów oszustw w pobliżu granicy Kambodży i Tajlandii w 2025 roku.

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Prawdopodobne ofiary handlu ludźmi

Władze Madagaskaru zatrzymywały również około 20 obywateli Kenii, Rwandy, Ugandy i Zimbabwe. Według wstępnych ustaleń urzędników część z nich mogła być ofiarami handlu ludźmi. Szef policyjnej jednostki kryminalnej Hassan Muinyi poinformował, że ludzi rekrutowano przez Facebooka do pracy w sektorze komercyjnym, a po przybyciu na Madagaskar wielu z nich odbierano paszporty i zmuszano do oszustw.

FBI w dokumencie sądowym opublikowanym przez Departament Sprawiedliwości USA wskazało, że trzech obywateli Brazylii początkowo odpowiedziało na oferty pracy w internecie i trafiło do kompleksu oszustw w Kambodży. Następnie na początku maja 2026 roku przewieziono ich do Antananarywy, stolicy Madagaskaru — częściowo z powodu konfliktu zbrojnego między Kambodżą a Tajlandią oraz działań policji przeciwko takim centrom w Kambodży.

Według Muinyi centra te były głównie wymierzone w kraje anglojęzyczne, w tym USA, Kanadę i Pakistan. Władze amerykańskie wskazały obywatela Malezji Chui Kok Wa jako podejrzewanego kierownika jednego ze schematów oszustw romantycznych.

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